Amplio operativo en Caimitillo para capturar a responsables de la muerte de capitán de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional mantienen sitiado varios sectores del corregimiento de Caimitillo, en el distrito de Panamá, en un amplio operativo para dar con las personas implicadas en el incidente en el que perdió la vida el capitán post mortem José Isaza, ocurrido la tarde de este viernes 12 de diciembre.

Así lo informó el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien detalló que agentes especializadas se encuentran desplegadas en la zona realizando labores de búsqueda y patrullaje, principalmente en áreas boscosas.

En el operativo participan equipos de inteligencia, el Bloque de Búsqueda, agentes Alfa, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con funcionarios del Ministerio Público, quienes adelantan las diligencias correspondientes para ubicar y capturar a los responsables.

La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que pueda contribuir a la investigación. Cualquier dato veraz puede ser comunicado de manera confidencial a la línea 104.