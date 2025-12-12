Amplio operativo en Caimitillo para capturar a responsables de la muerte de capitán de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional mantienen sitiado varios sectores del corregimiento de <b>Caimitillo</b>, en el distrito de Panamá, en un amplio operativo para dar con las personas implicadas en el incidente en el que perdió la vida el <b>capitán post mortem José Isaza</b>, ocurrido la tarde de este viernes 12 de diciembre.Así lo informó el director general de la Policía Nacional, <b>Jaime Fernández</b>, quien detalló que agentes especializadas se encuentran desplegadas en la zona realizando labores de búsqueda y patrullaje, principalmente en áreas boscosas.En el operativo participan equipos de <b>inteligencia</b>, el <b>Bloque de Búsqueda</b>, agentes <b>Alfa</b>, la <b>Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</b>, en coordinación con funcionarios del <b>Ministerio Público</b>, quienes adelantan las diligencias correspondientes para ubicar y capturar a los responsables.La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que pueda contribuir a la investigación. Cualquier dato veraz puede ser comunicado de manera confidencial a la <b>línea 104</b>.