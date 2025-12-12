Ministerio de Salud emite alerta epidemiológica por aumento de influenza en el hemisferio norte

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió la tarde de este viernes 12 de diciembre una alerta epidemiológica tras el reporte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) sobre el incremento de la actividad de influenza en el hemisferio norte al inicio de la temporada 2025–2026, con predominio del virus de la influenza A.

Según el informe regional, en el Caribe y Centroamérica prevalece el subtipo A(H1N1) pdm09, mientras que en Norteamérica predomina el subtipo A(H3N2).

No obstante, el Minsa aclaró que en Panamá no se han reportado casos de la variante A(H3N2), subtipo K, que circula en el Reino Unido y que ha sido asociada potencialmente con mayor severidad en personas adultas mayores.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN PANAMÁ

La vigilancia de los síndromes respiratorios en el país refleja que los indicadores generales se mantienen, en su mayoría, por debajo del umbral estacional:

• Síndrome gripal: 21.6 casos por cada 100,000 habitantes (bajo el umbral).

• Neumonía y bronconeumonía: 9.2 por 100,000 habitantes (bajo el umbral).

• Bronquiolitis: 11.0 por 100,000 habitantes (por encima del umbral, aunque en descenso).

En cuanto a la vigilancia laboratorial, se observa una circulación activa de virus respiratorios:

• Influenza: 32.6 % de positividad (por encima del umbral de alerta).

• Virus sincitial respiratorio (VSR): 24 % (superior al umbral estacional).

• SARS-CoV-2: 0.4 % de positividad, lo que indica baja circulación.

Las autoridades sanitarias informaron que los indicadores de gravedad se mantienen sin incrementos significativos.

DEFUNCIONES Y CO-CIRCULACIÓN VIRAL

Durante la semana epidemiológica 48 no se notificaron nuevas defunciones por influenza ni por covid-19. En lo que va del año, el país acumula 97 defunciones por influenza y 47 por covid-19.

El Minsa destacó que la situación actual evidencia una co-circulación activa de virus respiratorios, principalmente influenza A y VSR.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía a:

• Acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas contra la influenza y el virus sincitial respiratorio, especialmente en los grupos priorizados según la normativa vigente, y asegurar los refuerzos contra la covid-19 en las poblaciones de riesgo.

• Buscar atención médica ante la presencia de síntomas respiratorios, reforzar las medidas de autocuidado y proteger a las personas vulnerables.