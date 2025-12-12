Ministerio de Salud emite alerta epidemiológica por aumento de influenza en el hemisferio norte

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió la tarde de este viernes 12 de diciembre una <b>alerta epidemiológica</b> tras el reporte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) sobre el <b>incremento de la actividad de influenza en el hemisferio norte</b> al inicio de la temporada 2025–2026, con predominio del virus de la <b>influenza A</b>.Según el informe regional, en el <b>Caribe y Centroamérica</b> prevalece el subtipo <b>A(H1N1) pdm09</b>, mientras que en <b>Norteamérica</b> predomina el subtipo <b>A(H3N2)</b>. No obstante, el Minsa aclaró que <b>en Panamá no se han reportado casos</b> de la variante <b>A(H3N2), subtipo K</b>, que circula en el Reino Unido y que ha sido asociada potencialmente con mayor severidad en personas adultas mayores.<b>SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN PANAMÁ</b><i>La vigilancia de los síndromes respiratorios en el país refleja que los indicadores generales se mantienen, en su mayoría, </i><i><b>por debajo del umbral estacional</b></i><i>:</i><b>• Síndrome gripal: 21.6 casos por cada 100,000 habitantes (bajo el umbral).</b><b>• Neumonía y bronconeumonía: 9.2 por 100,000 habitantes (bajo el umbral).</b><b>• Bronquiolitis: 11.0 por 100,000 habitantes (por encima del umbral, aunque en descenso).</b><i>En cuanto a la vigilancia laboratorial, se observa una </i><i><b>circulación activa de virus respiratorios</b></i><i>:</i><b>• Influenza: 32.6 % de positividad (por encima del umbral de alerta).</b><b>• Virus sincitial respiratorio (VSR): 24 % (superior al umbral estacional).</b><b>• SARS-CoV-2: 0.4 % de positividad, lo que indica baja circulación.</b>Las autoridades sanitarias informaron que <b>los indicadores de gravedad se mantienen sin incrementos significativos</b>.<b>DEFUNCIONES Y CO-CIRCULACIÓN VIRAL</b>Durante la <b>semana epidemiológica 48</b> no se notificaron nuevas defunciones por influenza ni por covid-19. En lo que va del año, el país acumula <b>97 defunciones por influenza</b> y <b>47 por covid-19</b>.El Minsa destacó que la situación actual evidencia una <b>co-circulación activa de virus respiratorios</b>, principalmente influenza A y VSR.<i>Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía a:</i><b>RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN</b><i>Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía a:</i>• Acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas contra la influenza y el virus sincitial respiratorio, especialmente en los grupos priorizados según la normativa vigente, y asegurar los refuerzos contra la covid-19 en las poblaciones de riesgo.• Buscar atención médica ante la presencia de síntomas respiratorios, reforzar las medidas de autocuidado y proteger a las personas vulnerables.