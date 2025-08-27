Más de cien mil vacunas adquiridas contra el VSR, solo se ha aplicado un 5%, ¿qué está pasando?

<i>'Por ‘motivos económicos’ se dilató la estrategia (vacunación materna) y aún es muy parcial (falta nirsevimab) [medicamento para prevenir la infección VSR]. La salud pública no puede esperar y debe ser financiada adecuadamente por encima de otros rubros de menor importancia. Este año se hospitalizarán menores de 1 año </i><i><b>(morirán algunos) </b></i><i>por retraso en implementar prevención eficaz. ¡No hay derecho!'</i>, publicó en su cuenta de X.El doctor añadió que es una<b> 'regla'</b> que las infecciones respiratorias en menores de un año se traten del <b>Virus Sincitial Respiratorio.</b>