El 18% de la población panameña padece una discapacidad: la prevalencia se dispara después de los 50 años

La Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad en Panamá ha revelado cifras contundentes que confirman la existencia de importantes brechas y vulnerabilidades en el país. Los resultados traducen la realidad de la población con discapacidad en números que deben ser una alerta para las políticas públicas.La prevalencia de la discapacidad se sitúa en el 18% a nivel nacional. Esto se traduce en 781,478 personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a uno de cada seis panameños.De las viviendas particulares ocupadas, 307,645 residen al menos una persona con discapacidad. Esto significa que 23 de cada 100 viviendas ocupadas tiene un miembro con discapacidad.