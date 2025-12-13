¿Ingresó un avión de Estados Unidos al espacio aéreo venezolano? Esto es lo que se sabe

La plataforma internacional de monitoreo aéreo Flightradar24 emitió una aclaración oficial luego de que surgieran múltiples preguntas y versiones en redes sociales sobre el seguimiento del avión militar F/A-18, identificado como RHINO61, y un presunto ingreso a espacio aéreo venezolano.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial, Flightradar24 explicó que esta aeronave fue rastreada mediante el sistema de multilateración (MLAT), utilizado cuando los aviones transmiten únicamente datos básicos a través del transpondedor en Mode S y no señales completas ADS-B, como ocurre frecuentemente con aeronaves militares.

La empresa detalló que el sistema MLAT calcula la posición de la aeronave utilizando la diferencia de tiempo en que la señal llega a al menos tres receptores de Flightradar24.

No obstante, advirtió que este método puede presentar menor precisión, especialmente sobre el mar, donde la ubicación de los receptores no siempre es óptima.

Asimismo, Flightradar24 indicó que cuando se pierde la señal de una aeronave sin una ruta de vuelo registrada —como fue el caso del RHINO61—, el sistema estima su posición por un período máximo de hasta 10 minutos, siguiendo la última trayectoria y velocidad conocidas. Esta estimación puede identificarse visualmente en la plataforma mediante una línea negra que representa el trayecto calculado.

La aclaración surge tras interpretaciones que sugerían un posible cruce de fronteras aéreas, las cuales no han sido confirmadas por autoridades oficiales. Flightradar24 subrayó que los datos generados bajo estas condiciones no constituyen una verificación exacta del movimiento real de la aeronave, por lo que deben analizarse con cautela.

La empresa reiteró que el rastreo de vuelos militares tiene limitaciones técnicas inherentes y que sus visualizaciones no deben tomarse como confirmaciones definitivas de incursiones o maniobras operativas.