Avión presidencial venezolano vuela a la frontera con Brasil en plena tensión con Estados Unidos

<b>Un avión perteneciente al régimen de Venezuela</b> realizó este sábado 29 de noviembre un inusual viaje hacia la frontera con Brasil, en momentos de creciente tensión <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/Venezuela" target="_blank">militar entre Caracas y Washington</a>, reportó<b> CNN Brasil.</b><b>CNN Brasil</b> utilizó a ADSB Exchange, un portal especializado en rastreo aéreo, para localizar el avión del régimen de Nicolás Maduro.De acuerdo con los datos publicados, la aeronave —<b>un Airbus A319 matrícula YV2984, operado por la aerolínea estatal Conviasa</b>— despegó de la ciudad de Caracas y voló hasta las inmediaciones del estado brasileño de Roraima. El avión, catalogado como 'aeronave VIP gubernamental', ha sido utilizado en ocasiones por Maduro para desplazamientos oficiales.<b>Los registros muestran que el aparato habría aterrizado en el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, a unos 250 kilómetros de la frontera con Brasil, un punto estratégico cercano a la línea limítrofe.</b>Además, el YV2984, recordó CNN Brasil, se encuentra bajo sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos desde 2020.Consultado por <b>CNN Brasil</b>, el analista internacional <b>Lourival Sant’Anna</b> reportó que, según fuentes militares y civiles brasileñas, Maduro no ha establecido contacto con autoridades de Brasil ni existen indicios que sugieran un intento de fuga. <b>El Ejército brasileño en la frontera confirmó que no maneja ninguna alerta sobre movimientos anómalos por parte del gobierno venezolano.</b>