Avión presidencial venezolano vuela a la frontera con Brasil en plena tensión con Estados Unidos

Un avión perteneciente al régimen de Venezuela realizó este sábado 29 de noviembre un inusual viaje hacia la frontera con Brasil, en momentos de creciente tensión militar entre Caracas y Washington, reportó CNN Brasil.

CNN Brasil utilizó a ADSB Exchange, un portal especializado en rastreo aéreo, para localizar el avión del régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con los datos publicados, la aeronave —un Airbus A319 matrícula YV2984, operado por la aerolínea estatal Conviasa— despegó de la ciudad de Caracas y voló hasta las inmediaciones del estado brasileño de Roraima.

El avión, catalogado como “aeronave VIP gubernamental”, ha sido utilizado en ocasiones por Maduro para desplazamientos oficiales.

Los registros muestran que el aparato habría aterrizado en el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, a unos 250 kilómetros de la frontera con Brasil, un punto estratégico cercano a la línea limítrofe.

Además, el YV2984, recordó CNN Brasil, se encuentra bajo sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos desde 2020.

Consultado por CNN Brasil, el analista internacional Lourival Sant’Anna reportó que, según fuentes militares y civiles brasileñas, Maduro no ha establecido contacto con autoridades de Brasil ni existen indicios que sugieran un intento de fuga.

El Ejército brasileño en la frontera confirmó que no maneja ninguna alerta sobre movimientos anómalos por parte del gobierno venezolano.