Comisión de Credenciales inicia escrutinio de los magistrados designados a la Corte Suprema

La<b><a href="/tag/-/meta/comision-de-credenciales"> Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales</a></b> de la<b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional"> Asamblea Nacional</a></b> se reunirá hoy para evaluar las designaciones de dos nuevos magistrados de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b>.De acuerdo con el memorando oficial firmado por la presidenta de la comisión, Dana Castañeda Guardia, la sesión <b>tendrá lugar a la 1:00 p.m. en el Salón Manuel A. Leneé</b> (Salón Azul) del Palacio Justo Arosemena, y<b> forma parte del proceso constitucional de ratificación que antecede a la toma de posesión de los nuevos magistrados en enero de 2026</b>.Durante la reunión, los diputados deberán considerar los nombramientos de Gisela del Carmen Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén, seleccionados por el Ejecutivo para reemplazar a los actuales magistrados Ángela Russo de Cedeño y Cecilio Cedalise, cuyos periodos concluyen a finales de este año.Agurto Ayala<b> fue designada para ocupar la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral</b>, en reemplazo del magistrado Cedalise. Es egresada de la<b><a href="/tag/-/meta/usma-universidad-santa-maria-la-antigua"> Universidad Santa María La Antigua (USMA) </a></b>y posee una maestría en Derecho de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos.Por su parte, Carlos Ernesto Villalobos Jaén, quien sustituirá a la magistrada Russo, <b>ocupará la Sala Primera de lo Civil</b>. Villalobos es egresado de la<b><a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama"> Universidad de Panamá</a></b> y cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en el ámbito del derecho civil.Los nombramientos fueron anunciados por el presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino </a></b>el pasado 9 de septiembre, durante un <b><a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete">Consejo de Gabinete</a></b>, como parte del proceso de renovación parcial del máximo tribunal de justicia.La Comisión de Credenciales deberá evaluar las hojas de vida y emitir un informe al pleno legislativo, que será el encargado de ratificar o rechazar los nombramientos.