La Cruz Roja acude al punto del sur de Gaza donde recibirá cadáveres de rehenes

Por ello, ya en las negociaciones del actual alto el fuego las partes acordaron que una entidad internacional participaría en la búsqueda de los cadáveres que Hamás no entregue este lunes.<b>Según explicó en la noche del domingo un oficial del Ejército israelí, los cadáveres serán entregados a la Cruz Roja</b>, que a su vez los transportará para ponerlos a disposición de las fuerzas armadas.Dentro de Gaza se celebrará una pequeña ceremonia religiosa por los fallecidos, cuyos ataúdes serán llevados entonces fuera del enclave, envueltos en banderas israelíes.