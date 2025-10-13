Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente en diciembre 2025

Ambos pagos se efectúan como parte del compromiso del Estado panameño de reconocer la labor y los aportes de quienes dedicaron años de trabajo al país.

Detalles de los pagos del bono permanente y bono navideño a jubilados y pensionados en Panamá.

De acuerdo con la Ley 438 del 14 de junio de 2024, los jubilados y pensionados que ingresaron a la planilla antes de junio de 2024 reciben un bono permanente anual de B/.140.00, distribuido en tres pagos a lo largo del año.

Dos de esos desembolsos ya fueron realizados en abril y agosto, mientras que el último pago, correspondiente a B/.40.00, se entregará en diciembre de 2025.

Estos pagos son financiados por el Tesoro Nacional, con recursos provenientes del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, lo que garantiza la sostenibilidad del beneficio para los jubilados y pensionados del país.

Por su parte, el bono navideño será pagado en diciembre, conforme a lo establecido en el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 (Orgánica de la CSS) y la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011.

Según estimaciones de la Caja de Seguro Social, el pago se desglosa de la siguiente manera:

Bono de B/.60.00: beneficiará a 320,403 pensionados, con un desembolso total de B/.19,197,086.43.

Bono de B/.100.00: alcanzará a 59,924 pensionados, con un total de B/.5,985,300.00.