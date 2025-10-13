Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente en diciembre 2025

Los <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados</a> y <a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a></b> recibirán en el mes de <b>diciembre</b> los pagos correspondientes al <a href="/tag/-/meta/bono-de-jubilados"><b>bono permanente</b> y al <b>bono navideño</b></a>, según informó la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> y lo establecido en la legislación vigente.Ambos pagos se efectúan como parte del <b>compromiso del Estado panameño</b> de reconocer la labor y los aportes de quienes dedicaron años de trabajo al país.