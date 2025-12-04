Wingo suspende sus vuelos a Caracas por intermitencias en señal de navegación

La aerolínea Wingo anunció la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia la ciudad de Caracas para este jueves 4 y este viernes 5 de diciembre, tras detectar intermitencias en una de las señales de navegación durante una operación hacia la capital de Venezuela.

Según la compañía, la anomalía —que no comprometió en ningún momento la seguridad operacional— motivó la decisión preventiva de pausar sus operaciones en esa ruta mientras se realizan las verificaciones correspondientes.

Para los pasajeros con vuelos programados en las fechas afectadas, Wingo activó alternativas de protección:

Reembolso del 100 % del valor del tiquete, ya sea al medio de pago original o mediante voucher Wingo para usar en futuras compras.

Cambio de vuelo sin penalidad, sujeto a disponibilidad, y sin cobro de diferencia tarifaria.

Los viajeros pueden gestionar estas opciones a través de wingo.com, en la sección Mi Reserva, o por los canales de atención de la aerolínea.

Wingo realizó su anunció el mismo día que Copa Airlines, quien suspendió los vuelos para las mismas fechas de diciembre.