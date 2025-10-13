Alerta sanitaria: MINSA intensifica controles por fiebre amarilla tras caso confirmado en Costa Rica

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (MINSA) </a></b>informó que, tras el reporte de un caso confirmado de <b><a href="/tag/-/meta/fiebre-amarilla">fiebre amarilla</a></b> en Costa Rica, notificado por las autoridades sanitarias de ese país, se ha intensificado la vigilancia epidemiológica en todos los puntos de entrada a Panamá.La institución precisó que en el territorio panameño <b>no se registran casos positivos de fiebre amarilla selvática desde 1974</b>, manteniéndose el país libre de esta enfermedad.La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos <b>Aedes aegypti</b> en zonas urbanas y de <b>Haemagogus spp.</b> y <b>Sabethes spp.</b> en áreas selváticas y boscosas. Los síntomas pueden variar desde cuadros leves con fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares, pérdida del apetito, náuseas y vómitos hasta formas graves con ictericia, sangrados y complicaciones hepáticas o renales.