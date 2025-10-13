Alerta sanitaria: MINSA intensifica controles por fiebre amarilla tras caso confirmado en Costa Rica

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, tras el reporte de un caso confirmado de fiebre amarilla en Costa Rica, notificado por las autoridades sanitarias de ese país, se ha intensificado la vigilancia epidemiológica en todos los puntos de entrada a Panamá. La institución precisó que en el territorio panameño no se registran casos positivos de fiebre amarilla selvática desde 1974, manteniéndose el país libre de esta enfermedad. La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos Aedes aegypti en zonas urbanas y de Haemagogus spp. y Sabethes spp. en áreas selváticas y boscosas. Los síntomas pueden variar desde cuadros leves con fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares, pérdida del apetito, náuseas y vómitos hasta formas graves con ictericia, sangrados y complicaciones hepáticas o renales.

MINSA recomienda vacunación preventiva contra la fiebre amarilla en regiones de riesgo