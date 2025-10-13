Exitosa participación de Aproturf en la primera Feria Agropecuaria Equina

Con una destacada participación de la Asociación Panameña de Propietarios del Turf, Aproturf, se llevó a cabo la Feria Agropecuaria Equina, organizada por la Asociación Panameña de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso (Apcpcpp).

El encuentro equino se llevó a cabo el pasado sábado 11 de octubre en la Hacienda Papacona, ubicada en Bejuco, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, reuniendo a caballos peruano de paso, colombianos, españoles, cuartos de milla, caballos de carrera, ponis y otras razas.

El evento sin precedentes, en honor a don Jorge Arauz, reunió a todas las asociaciones de criadores y propietarios de caballos del país, en busca de promover el desarrollo agropecuario y resaltar la tradición ecuestre, contando con la asistencia del presidente de la República José Raúl Mulino.

La ingeniera Yaitza Camaño, presidenta de Aproturf, agradeció a la Asociación Panameña de Propietarios y Criadores de Caballos Peruanos de Paso, a su presidente, el Dr. Juan Pablo Barés, y a su esposa Mari Carmen Correa, por haberla hecho parte de ese colosal evento, que tuvo como propósito principal estrechar lazos entre los distintos gremios del sector equino nacional.

De igual manera Camaño agradeció al Dr. Bartolomé Mafla, distinguido socio y criador de Aproturf, y a su hijo Rodrigo Mafla, por permitirle llevar al ejemplar Goldfinger, de la Finca San Bartolo, de igual manera a don Augusto Boyd, uno de los pilares y gran socio propietario y criador a quien gracias a él pudo presentar a Dancer War, portando los colores del Stud Dani Sam, ambos caballos nacionales.

Durante la jornada Camaño tuvo la oportunidad de presentar a los ejemplares de carreras y ofrecer una breve exposición sobre la hípica nacional, resaltando su historia, su impacto en la economía y su proyección como industria.

En esa intervención estuvo acompañada por el Dr. Rodie Garrido, quien representó al cuerpo veterinario de Aproturf, Hospital vererinario Eric “Tuturo” Delvalle, y por uno de sus socios Rodrigo Mafla, quien también participó en la presentación de los ejemplares exponiendo sobre la importancia de la cría de caballos pura sangres de carrera en nuestro país.

Su agradecimiento también fue extensivo a la Academia de Formación de Jinetes Laffit Pincay Jr. del Hipódromo Presidente Remón, por su valiosa colaboración con dos de sus aprendices, quienes hicieron posible una exhibición más completa y representativa de la hípica nacional.

Para Aproturf, esta fue una valiosa oportunidad para salir de su zona de confort, compartir con otras asociaciones y dar a conocer más de cerca el mundo de la hípica panameña, sus bondades y las oportunidades de inversión que ofrece esta noble industria.

El gremio hípico se sintió profundamente agradecido por la acogida y por el entusiasmo de todos los que los acompañaron en esta experiencia que los impulsa a seguir trabajando por una hípica unida, moderna y con visión de futuro.

“Este tipo de iniciativas reafirman la importancia de abrir espacios donde la hípica panameña vuelva a brillar y a conectarse con el público, demostrando su valor deportivo, cultural y económico. Desde Aproturf, seguiremos promoviendo estas oportunidades que nos permiten atraer nuevos inversionistas, fortalecer la confianza en el sector y reposicionar la hípica nacional como un pilar de desarrollo y orgullo para Panamá”, manifestó la ingeniera Camaño.