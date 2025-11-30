EE. UU. ofreció a Maduro exiliarse en Rusia ante aumento en presión militar

Estados Unidos ofreció al presidente venezolano, Nicolás Maduro, la posibilidad de exiliarse en Rusia u otro país, en medio de un creciente despliegue militar estadounidense frente a las costas de Venezuela, reveló este domingo el senador republicano Markwayne Mullin, según AFP.

En declaraciones a CNN, Mullin, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, afirmó que Washington planteó a Maduro “la oportunidad de irse”, mientras el gobierno de Donald Trump intensifica su presión sobre Caracas.

“Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país”, aseguró.

The New York Times reveló que Trump y Maduro sostuvieron recientemente una conversación telefónica.

Otros medios, como New York Post y el Miami Herald, señalaron que en esta conversación Trump le mencionó a maduro que solo podría salvarse él y su familia si abandonaba Venezuela.

Esta propuesta rechaza los pedidos de Maduro de obtener amnistía global y permanecer en control de las Fuerzas Armadas.

La conversación se dio por rota justo después de que Washington negara esas exigencias, según fuentes de ambos diarios.

Esto surge un día después de que Trump advirtiera que el espacio aéreo venezolano debería considerarse “cerrado” mientras las fuerzas armadas estadounidenses mantengan una presencia reforzada en la región.

Aunque el presidente estadounidense no ha amenazado abiertamente con una intervención militar, ha señalado que los esfuerzos para frenar el narcotráfico “por tierra” comenzarían “muy pronto”.

Consultado sobre si existía un plan para atacar a Venezuela, Mullin negó tal posibilidad: “No vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas”, dijo.

Desde septiembre, Washington ha ejecutado bombardeos contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el Pacífico oriental, operaciones que, según cifras estadounidenses, han dejado al menos 83 muertos.

El gobierno de EE. UU. sostiene que Maduro lidera un cártel de la droga, acusación que Caracas rechaza.

Sitios especializados en rastreo aéreo reportaron en los últimos días actividad constante de aviones de combate estadounidenses a pocas decenas de kilómetros de la costa venezolana, lo que ha elevado la tensión regional.