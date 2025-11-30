Diputados defienden su viaje a Taiwán: ‘No hubo compromisos diplomáticos’

La delegación de diputados panameños que realizó una visita de trabajo a Taiwán emitió un comunicado en el que detalla su agenda y enfatiza que el viaje se hizo con “estricto apego al Código de Ética Parlamentaria”, sin comprometer la política exterior del país, una facultad exclusiva del Órgano Ejecutivo. Los diputados —Manuel Cohen, Ronald De Gracia, Jhonathan Vega, Betserai Richard, Yamireliz Chong, Ernesto Cedeño Alvarado, Eduardo Gaitán y Julio De La Guardia— informaron a través de un comunicado que la misión, de cuatro días, incluyó reuniones políticas, visitas técnicas y acercamientos con empresas taiwanesas, así como un encuentro con panameños residentes en Taipéi.

La delegación destacó que sostuvo reuniones con el presidente del Yuan Legislativo y con parlamentarios de diversos partidos. En esos encuentros, señalaron, se intercambiaron experiencias sobre transparencia, innovación legislativa, participación femenina y fortalecimiento democrático. Aseguraron que estos diálogos permitieron abrir canales de cooperación parlamentaria y conocer modelos institucionales que, según indicaron, podrían ser útiles para Panamá. Los diputados visitaron parques científicos, centros de investigación y plantas relacionadas con la industria de semiconductores, tecnología sostenible e innovación. Según el comunicado, identificaron oportunidades para que Panamá juegue un rol relevante en la cadena global de semiconductores, gracias a su posición geográfica y al creciente grupo de estudiantes panameños especializados en estas áreas.