Diputados defienden su viaje a Taiwán: ‘No hubo compromisos diplomáticos’

La delegación destacó que s<b>ostuvo reuniones con el presidente del Yuan Legislativo y con parlamentarios de diversos partidos</b>. En esos encuentros, señalaron, se intercambiaron experiencias sobre transparencia, innovación legislativa, participación femenina y fortalecimiento democrático.Aseguraron que estos diálogos permitieron abrir canales de cooperación parlamentaria y conocer modelos institucionales que, según indicaron, podrían ser útiles para Panamá.Los diputados <b>visitaron parques científicos, centros de investigación y plantas relacionadas con la industria de semiconductores</b>, tecnología sostenible e innovación. Según el comunicado, identificaron oportunidades para que Panamá juegue un rol relevante en la cadena global de semiconductores, gracias a su posición geográfica y al creciente grupo de estudiantes panameños especializados en estas áreas.