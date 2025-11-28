Memorias de una cocinera con alma

'Este proyecto nace como algo que uno planifica para que sea un éxito', dice la chef durante la presentación de su libro. La intención, era hacer un compendio de recetas, sobre todo aquellas que los panameños hicieron famosas.'Siempre tuve presente que, si hacía un libro de recetas, tenían que estar allí las que a todo el mundo les gustan. No tengo mis recetas guardadas, no son secretos. Sé que han sido aprobadas por mi clientela, por mi gente. Por eso decidí hacer el recorrido desde que empecé a cocinar y me senté con un cuaderno a escribir la primera receta que me dio el primer chef donde trabajé y así, hasta que llegué a la apertura de Darna y los platos icónicos y después hay platos de Lula...', empieza a recordar. En 2020 la pandemia puso en jaque a la gastronomía y en pausa el proyecto. Las medidas de confinamiento hicieron imposible que Ayelet y Alegre siguieran colaborando, aunque cada una, por su lado, continuó desarrollando ideas. Alegre se dedicó a estudiar e investigar sobre la fotografía gastronómica, tema nuevo para ella. 'Me di cuenta de muchas cosas, aprendí un montón y muchas de las imágenes que ya habíamos tomado no se usaron porque me di cuenta de que esas fotos no tenían lo necesario', reconoce la fotógrafa. Por su parte, Ayelet se enfrentaba a un momento de decisiones difíciles, que la llevaron a una larga reflexión que fue plasmando en aquel cuaderno. 'Yo, como todo el mundo, tenía en la cabeza que el mundo se estaba acabando', recuerda. Así fue como empezó a escribir historias, no en una computadora, sino en un cuaderno. A veces en hebreo para luego traducir. 'Me dije, ‘tengo más de 25 años en esa carrera que me encanta y para mí no es difícil, es lo más bonito que hay. Entonces, voy a escribir detalles de cómo es la vida de un cocinero que empieza’'.