El libro ‘Diplomacia y gastronomía’, reconocido como mejor libro de cocina del mundo

El libro ‘Diplomacia y gastronomía: protocolo con sabor a Panamá’ del chef Gabriel Grimaldo y la periodista y experta en protocolo Cindy Pereira fue reconocido recientemente en Arabia Saudita durante la gala de premiación de los galardones gastronómicos Gourmand Awards como el ‘Mejor Libro de Cocina del Mundo’, en representación de Panamá.

La embajadora de Panamá ante Arabia Saudita, Candice Williams de Roux, quien representó a los autores durante la gala el pasado sábado, aseguró ante los presentes que la comida panameña es parte de la identidad del país. “En ella están la historia, las tradiciones y la calidez de nuestra gente. Agradecemos a Cindy Pereira y Gabriel Grimaldo por dejar una mesa bien puesta, así como por su calidez y hospitalidad”, pronunció la diplomática en la ceremonia.

Ambos autores concedieron una entrevista a La Estrella de Panamá en la que expresaron su satisfacción por el premio así como su alegría por los éxitos cosechados por este proyecto conjunto que une cocina con historia, cultura, protocolo y etiqueta.

Los autores comentan que recibieron la noticia vía correo electrónico que el libro sería nominado a la categoría ‘The best of the best’, en la que se premian a los mejores libros de cada país que habían sido premiados durante alguno de los 30 años en los que el concurso Gourmand Awards lleva vigente.

Anteriormente, la publicación había sido premiada en Cascais (Portugal), en la trigésima edición de estos premios, como el ‘Mejor Libro de Gastrodiplomacia del Mundo’. Una distinción que se le otorga a aquellas publicaciones que unifican la diplomacia y la gastronomía como mecanismo de entrelazar lazos entre diferentes culturas, realzando la marca país, el turismo y la cultura gastronómica.

”Al recibir este premio nos llena de orgullo, porque el libro ha tenido muy buena recepción en Europa y Latinoamérica, lo que ayuda a dar a conocer la gastronomía y la cultura de nuestro país en otras latitudes”, expresaron los autores a este diario.

Tanto Grimaldo como Pereira creen que la promoción internacional de la cocina panameña está en su mejor momento ya que “Panamá está dándose a conocer desde otra perspectiva que quizás no muchos conocían y esto potencia enormemente el interés de medios de comunicación, chefs, foodies e investigadores gastronómicos, para que vengan a Panamá a probar sus sabores y sus ricas comidas”.

Una muestra de ello, según los autores, son los avances de Panamá reflejados, por ejemplo, en la inclusión de restaurantes panameños en la lista de los mejores de Latinoamérica en listas como la de The Latin America’s 50 Best Restaurants’, así como en el hecho de que existen representantes en distintas competencias gastronómicas de renombre. Una cuestión reafirmada por este galardón que pone el acento en los avances del país en cuanto al turismo, la gastronomía y a la exposición de la marca Panamá.

“Esperamos contar con el apoyo de organismos del Estado que fomentan el turismo, la cultura y la diplomacia, para aprovechar el potencial que tienen este tipo de libros, para empoderar y capacitar a cientros de panameños que esperan ser diplomáticos, chefs o simplemente concretar un emprendimiento en cualquiera de estas ramas”, concluyeron.