Aproturf hace llamado a socios a evento benéfico para el Hospital Veterinario Eric Arturo ‘Tuturo’ Delvalle

La junta directica de la <b>Asociación Panameña de Propietarios del Turf (Aproturf)</b> hace un llamado a todos los integrantes de este importante gremio hípico, para que asistan a un evento especial nominado <b>Entre Copas y Caballos, Galope con Glam</b>, cuya cita será el 18 de octubre en el Hipódromo Presidente Remón.Esta convocatoria a la membresía de Aproturf se hace con la finalidad de recaudar fondos para la <b>continuación del equipamiento del Hospital veterinario Eric Arturo ‘Tuturo’ Delvalle</b>, el cual brinda una atención de primer nivel a sus ejemplares y así buscar seguir creciendo con nuevas herramientas de recuperación y entrenamiento, como la caminadora y la primera piscina equina de Panamá. Para lograr ese propósito, fin o meta, l<b>os organizadores han establecido que cada socio le corresponda la venta de un boleto, valorado en setenta y cinco dólares</b>, (75.00), haciendo la salvedad que, si desean adquirir algunos adicionales para sus amistades o entorno, les será de mayor ayuda.<i>'La idea es también que podamos extender esta experiencia a amigos, allegados y potenciales inversionistas que puedan interesarse en la hípica como una vitrina atractiva y con gran proyección'</i>, cita en uno de sus párrafos el llamado.Con la adquisición del boleto se incluye la degustación de cuatro selectos vinos chilenos, una cena elegante y una oportunidad de vivir la emoción de las carreras de caballo, desde un espacio distinto y exclusivo.<b>La junta directiva de Aproturf está consciente y convencida que, de este esfuerzo,</b> sumado al compromiso de cada miembro, les permitirá seguir construyendo juntos un futuro sólido para la hípica y para el bienestar de sus caballos.Para el pago de los boletos los socios deberán hacerlo a la cuenta corriente, Asociación Panameña de propietarios del Turf, número 03-78-01-130146 del Banco General.