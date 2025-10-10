Aproturf hace llamado a socios a evento benéfico para el Hospital Veterinario Eric Arturo ‘Tuturo’ Delvalle

La junta directica de la Asociación Panameña de Propietarios del Turf (Aproturf) hace un llamado a todos los integrantes de este importante gremio hípico, para que asistan a un evento especial nominado Entre Copas y Caballos, Galope con Glam, cuya cita será el 18 de octubre en el Hipódromo Presidente Remón.

Esta convocatoria a la membresía de Aproturf se hace con la finalidad de recaudar fondos para la continuación del equipamiento del Hospital veterinario Eric Arturo ‘Tuturo’ Delvalle, el cual brinda una atención de primer nivel a sus ejemplares y así buscar seguir creciendo con nuevas herramientas de recuperación y entrenamiento, como la caminadora y la primera piscina equina de Panamá.

Para lograr ese propósito, fin o meta, los organizadores han establecido que cada socio le corresponda la venta de un boleto, valorado en setenta y cinco dólares, (75.00), haciendo la salvedad que, si desean adquirir algunos adicionales para sus amistades o entorno, les será de mayor ayuda.

“La idea es también que podamos extender esta experiencia a amigos, allegados y potenciales inversionistas que puedan interesarse en la hípica como una vitrina atractiva y con gran proyección”, cita en uno de sus párrafos el llamado.

Con la adquisición del boleto se incluye la degustación de cuatro selectos vinos chilenos, una cena elegante y una oportunidad de vivir la emoción de las carreras de caballo, desde un espacio distinto y exclusivo.

La junta directiva de Aproturf está consciente y convencida que, de este esfuerzo, sumado al compromiso de cada miembro, les permitirá seguir construyendo juntos un futuro sólido para la hípica y para el bienestar de sus caballos.

Para el pago de los boletos los socios deberán hacerlo a la cuenta corriente, Asociación Panameña de propietarios del Turf, número 03-78-01-130146 del Banco General.