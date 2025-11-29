Nuevo sistema de pago en el Hospital Nicolás A. Solano: Ya puedes usar tarjetas Visa y Clave

El Hospital Regional Dr. Nicolás A. Solano anunció que, a partir del miércoles 26 de noviembre de 2025, entra en funcionamiento una nueva modalidad de pago mediante datáfonos, lo que permitirá a los usuarios cancelar sus servicios con tarjetas Visa y Clave.

Según detalló el Ministerio de Salud (Minsa) esta fase inicial comenzará en las áreas de Farmacia y Urgencias.

La modernización tiene como objetivo que los pagos se realicen de forma más rápida, segura y eficiente, reduciendo filas y agilizando la atención en los servicios de mayor demanda.

Con esta implementación, el Hospital Dr. Nicolás A. Solano se convierte en el primer centro hospitalario del Ministerio de Salud (Minsa) en adoptar un sistema de cobro electrónico, marcando un avance significativo en la transformación digital y el fortalecimiento de los procesos administrativos dentro de la red pública de salud.

El Minsa informó que este sistema se extenderá de manera progresiva al resto de sus instalaciones de salud en el país. Además, anunció que próximamente también se habilitarán los pagos a través de la plataforma Yappy.