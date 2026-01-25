Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 25 de enero

Este domingo 25 de enero, la agenda informativa en Panamá y el ámbito internacional está marcada por diversos hechos de interés ciudadano, institucional y deportivo.

-La Alcaldía de Panamá retoma este domingo el programa Casco Peatonal 2026, una iniciativa orientada a promover la movilidad y el turismo en el Casco Antiguo. Además, se llevará a cabo la inauguración de Playa Las Garzas, un nuevo espacio recreativo para la comunidad.

-El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advirtió que este domingo se registrarán índices de radiación ultravioleta de muy altos a extremos, además de fuertes vientos y lluvias aisladas en varias regiones del país. Las autoridades recomendaron extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas costeras y marítimas.

-El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que este lunes 26 de enero iniciará el pago del tercer desembolso correspondiente al año 2025, el cual se realizará de manera escalonada en varias provincias del país.

-El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) expresó la tarde del sábado 24 de enero su reconocimiento al embajador de Panamá ante las Naciones Unidas en Nueva York, Eloy Alfaro de Alba, por su gestión en el Consejo de Seguridad de la ONU, enfocada en exigir la excarcelación del marino panameño Olmedo Javier Núñez, detenido en Venezuela.

-El estadounidense Alex Honnold hizo historia al alcanzar con éxito la cima del rascacielos Taipei 101, considerado el undécimo edificio más alto del mundo, en una hazaña que ha generado impacto a nivel global.