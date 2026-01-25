Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 25 de enero

Este domingo 25 de enero, la agenda informativa en Panamá y el ámbito internacional está marcada por diversos hechos de interés ciudadano, institucional y deportivo.<b>-La <a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá</a> </b>retoma este domingo el programa <b>Casco Peatonal 2026</b>, una iniciativa orientada a promover la movilidad y el turismo en el Casco Antiguo. Además, se llevará a cabo la inauguración de <b>Playa Las Garzas</b>, un nuevo espacio recreativo para la comunidad.<b>-El <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</a> </b>advirtió que este domingo se registrarán <b>índices de radiación ultravioleta de muy altos a extremos</b>, además de <b>fuertes vientos y lluvias aisladas</b> en varias regiones del país. Las autoridades recomendaron extremar las medidas de precaución, especialmente en <b>zonas costeras y marítimas</b>.<b>-El <a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</b> </a>anunció que este lunes 26 de enero iniciará el <b>pago del tercer desembolso correspondiente al año 2025</b>, el cual se realizará de manera escalonada en varias provincias del país.<b>-El <a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE)</a></b> expresó la tarde del sábado 24 de enero su reconocimiento al embajador de Panamá ante las Naciones Unidas en Nueva York, <b>Eloy Alfaro de Alba</b>, por su gestión en el Consejo de Seguridad de la ONU, enfocada en exigir la excarcelación del marino panameño <b>Olmedo Javier Núñez</b>, detenido en Venezuela.<b>-El estadounidense Alex Honnold</b> hizo historia al alcanzar con éxito la cima del rascacielos <b>Taipei 101</b>, considerado el undécimo edificio más alto del mundo, en una hazaña que ha generado impacto a nivel global.