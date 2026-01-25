  1. Inicio
PANAMÁ

¿Quiénes cobran el 26 de enero? Ifarhu revela fechas del tercer pago del Pase-U 2025

El Ifarhu publica calendario del tercer pago del Pase-U 2025
El Ifarhu publica calendario del tercer pago del Pase-U 2025 Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/01/2026 13:00
El Ifarhu confirmó que este lunes 26 de enero iniciará el pago pendiente del tercer desembolso del Pase-U 2025.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir de este lunes 26 de enero iniciará el tercer pago del programa Pase-U correspondiente al año 2025, comenzando en la provincia de Los Santos y en la Comarca Emberá Wounán.

La entidad detalló que el desembolso se realizará del 26 al 30 de enero en las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé, así como en las regionales de Ocú, Aguadulce y la Comarca Emberá, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para el retiro del beneficio, los estudiantes deberán presentar una copia del boletín de calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025, además de la cédula física vigente y en buen estado. En el caso de los menores de edad, será obligatoria la presentación de la cédula del acudiente registrado, documento que será verificado junto al del estudiante.

El Ifarhu recordó que los beneficiarios deben cumplir con el promedio académico mínimo establecido por ley, que es de 3.0 en primaria y un promedio mínimo de 3.0 por asignatura en premedia y media, conforme al Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021.

La institución también indicó que, si el acudiente o representante legal no puede asistir al centro de pago, podrá autorizar a otra persona, quien deberá presentar una nota de autorización y copias legibles de las cédulas del representante, del estudiante y de la persona designada.

Ifarhu informa centros de pago disponibles el 26 de enero

Entre los centros de pago del lunes 26 de enero se encuentran:

LOS SANTOS

-CEBG Nicanor Villalaz

-IPT Azuero

-Instituto Coronel Segundo Villareal

-Cancha Municipal de Tonosí

-Escuela Llano de Piedras

-Escuela Rudencia Rodríguez

COMARCA EMBERÁ WOUNÁN

-Escuela La Chunga

-Escuela Río Sábalo

-Escuela Day Purú

-Escuela Membrillo

-Escuela Maach Pobor

-Escuela La Caleta

-Escuela Nuevo Vigía

-Escuela Río Tuqueza

-Escuela Bajo Chiquito

-Escuela Capetí

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

