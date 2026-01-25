¿Quiénes cobran el 26 de enero? Ifarhu revela fechas del tercer pago del Pase-U 2025

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir de este lunes 26 de enero iniciará el tercer pago del programa Pase-U correspondiente al año 2025, comenzando en la provincia de Los Santos y en la Comarca Emberá Wounán.

La entidad detalló que el desembolso se realizará del 26 al 30 de enero en las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé, así como en las regionales de Ocú, Aguadulce y la Comarca Emberá, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para el retiro del beneficio, los estudiantes deberán presentar una copia del boletín de calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025, además de la cédula física vigente y en buen estado. En el caso de los menores de edad, será obligatoria la presentación de la cédula del acudiente registrado, documento que será verificado junto al del estudiante.

El Ifarhu recordó que los beneficiarios deben cumplir con el promedio académico mínimo establecido por ley, que es de 3.0 en primaria y un promedio mínimo de 3.0 por asignatura en premedia y media, conforme al Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021.

La institución también indicó que, si el acudiente o representante legal no puede asistir al centro de pago, podrá autorizar a otra persona, quien deberá presentar una nota de autorización y copias legibles de las cédulas del representante, del estudiante y de la persona designada.