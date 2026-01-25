¿Quiénes cobran el 26 de enero? Ifarhu revela fechas del tercer pago del Pase-U 2025

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) </a></b>informó que a partir de este <b>lunes 26 de enero</b> iniciará el <b>tercer pago del programa Pase-U correspondiente al año 2025</b>, comenzando en la provincia de <b>Los Santos</b> y en la <b>Comarca Emberá Wounán</b>.La entidad detalló que el desembolso se realizará <b>del 26 al 30 de enero</b> en las provincias de <b>Los Santos, Herrera y Coclé</b>, así como en las regionales de <b>Ocú, Aguadulce</b> y la <b>Comarca Emberá</b>, en un horario de <b>7:00 a.m. a 2:00 p.m.</b>Para el retiro del beneficio, los estudiantes deberán presentar <b>una copia del boletín de calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025</b>, además de la <b>cédula física vigente y en buen estado</b>. En el caso de los menores de edad, será obligatoria la presentación de la <b>cédula del acudiente registrado</b>, documento que será verificado junto al del estudiante.El Ifarhu recordó que los beneficiarios deben cumplir con el <b>promedio académico mínimo establecido por ley</b>, que es de <b>3.0 en primaria</b> y un promedio mínimo de <b>3.0 por asignatura</b> en premedia y media, conforme al <b>Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021</b>.La institución también indicó que, si el acudiente o representante legal no puede asistir al centro de pago, podrá <b>autorizar a otra persona</b>, quien deberá presentar una nota de autorización y copias legibles de las cédulas del representante, del estudiante y de la persona designada.