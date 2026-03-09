Iniciativa para profesionalizar la carrera diplomática no logra votos en la Comisión de Exteriores

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional inició ayer el análisis de dos iniciativas legislativas vinculadas al servicio exterior: el proyecto de ley 170, que busca establecer la profesionalización para la carrera diplomática, y una propuesta para crear una carrera de marina mercante vinculada a la actividad diplomática.

Durante la discusión, los diputados proponente del proyecto 170, Jorge Zúñiga y Janine Prado de la bancada Vamos, cuestionaron la falta de voluntad del Órgano Ejecutivo para avanzar en el debate de la iniciativa.

Según explicaron, la propuesta busca equiparar el servicio diplomático nacional con estándares profesionales y fortalecer el sistema de ingreso a través de criterios de mérito.

“El proyecto nace para poder equiparar el servicio diplomático nacional y profesionalizarlo, así como darle oportunidad a los jóvenes formados en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá a través de la meritocracia”, señaló Zúñiga.

Durante la sesión, varios integrantes de la comisión manifestaron su respaldo a la iniciativa, aunque también expresaron preocupación por la escasa participación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) en la discusión de un tema que consideran clave para el fortalecimiento del servicio exterior.

Sin embargo, el proyecto no logró pasar a un segundo debate tras una votación con cuatro diputados a favor, uno en contra y dos que se abstuvieron, impidiendo que la iniciativa llegara a la mayoría requerida.

En paralelo, la comisión abordó otro proyecto relacionado con la creación de una carrera de marina mercante, propuesta que ha generado posiciones encontradas entre especialistas y profesionales del área diplomática.

El abogado especializado en derecho marítimo, Edwin Mendoza, defendió la necesidad de formar profesionales con conocimientos técnicos en la industria marítima.

No obstante, la propuesta enfrenta oposición por parte de la Asociación de Diplomáticos de Carrera de Panamá (Adica), cuyos representantes argumentaron que el proyecto podría vulnerar disposiciones constitucionales y generar duplicidad dentro del servicio exterior.

Desde esta organización señalan que actualmente existen alrededor de 180 profesionales formados en la carrera diplomática que no han sido considerados para ocupar posiciones en consulados o misiones en el exterior.

Además, sostienen que el derecho marítimo ya forma parte del campo de acción de la carrera diplomática, por lo que consideran innecesario crear una nueva especialidad dentro del sistema.

Ante las diferencias de criterio, la comisión acordó conformar una subcomisión para estudiar con mayor profundidad la iniciativa.