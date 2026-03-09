Corrupción versus democracia

No es un hecho fortuito que Panamá sea el último país de América Latina en realizar el juicio sobre los desmanes corruptos de la empresa Odebrecht, y que el Parlacen sea la guarida temporalmente segura de delincuentes de alto rango, o que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional haya rechazado los proyectos de ley Nos. 291 y 292, presentados por el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, que pretendían transformarse en una Ley General Anticorrupción y endurecer sanciones a los delitos contra la Administración Pública. Otras señales sumamente preocupantes son las enviadas por la Corte Suprema de Justicia al aprobarse por insistencia un aumento salarial a los Magistrados de 14,000 dólares, al tiempo que ha decidido el blindaje de las actas y del registro de visitas, concediendo, además, la permanencia a funcionarios interinos con dos años o más de servicios sin haber pasado por concurso de méritos, cuando ya estaba implementándose la carrera judicial. Por otra parte, la negativa a develar el nombre de los beneficiados por licitaciones mayores de 500,000 balboas, aludiendo a una supuesta reserva empresarial, no deja de disparar las alarmas anticorrupción. Igualmente, frente a la positiva noticia de que la 'lotería fiscal' ha permitido recaudar alrededor de 100 millones balboas adicionales del ITBMS, hay que preguntarse qué es lo que impide recaudar los 12 mil millones anuales que suman los evadidos impuestos empresariales y del ITBMS, según reciente investigación revelada por La Estrella de Panamá. Dos recientes ejemplos de enorme importancia nos advierten que estamos navegando en un mar de corrupción que, de seguir sin control y profundizándose, pueden hacer naufragar a la nave del Estado, transformándonos en un 'régimen no democrático', tal como nos alerta el IPC de Transparencia Internacional. Nos referimos a la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de la Mina Cobre Panamá y de los contratos de los dos puertos adjudicados a Panamá Ports.En efecto, la CSJ ha declarado inconstitucionales por razones muy parecidas a ambos contratos, lo que ha permitido constatar gravísimos daños causados al país. Dichos contratos han estado envueltos en preocupantes sospechas de corrupción, pese a lo cual no hay abierta ninguna investigación que esclarezca las responsabilidades, si las hubiera, que les corresponden a ciertos funcionarios.