El ‘gol legislativo’ que modifica las leyes de Patrimonio Histórico en Panamá y Colón

Para el Ministerio de Cultura esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el desarrollo y atraer inversiones a estas comunidades. El asesor de la ministra Herrera, Aaron Shocron, explicó que la ley de incentivos fiscales viene de 1997.'No estamos introduciendo un nuevo producto de incentivos. Estamos extendiendo y ampliando a quienes va a poder apoyar este proyecto. El mismo venció en el año 2023 a finales en diciembre y nosotros lo estamos extendiendo hasta el 2033 para dar tiempo a nuevos inversionistas que puedan apoyar el desarrollo que se desea para el Casco Antiguo, el corregimiento de Santa Ana en su totalidad y el centro histórico del Casco Antiguo de Colón para que pueda replicar ese modelo que tuvimos en el Casco Antiguo en la ciudad de Panamá y podamos rescatar ese patrimonio histórico', enfatizó Shocron. Detalló también los beneficios que recibirán los inversionistas. 'Más que nada, estaríamos hablando de los préstamos que se tienen exclusivamente para restauración, construcción, para la compra de los inmuebles. Los bancos otorgarán financiamiento estable a las tasas otorgadas por un descuento no mayor al 3% de la tasa de referencia de hipoteca nacional. Las entidades bancarias durante la vigencia de este préstamo recibirán ese crédito fiscal que lo pueden aplicar al pago de sus impuestos sobre la renta por una suma equivalente a la diferencia entre ambos ingresos', detalló.Añadió que también se contemplan exoneraciones del impuesto sobre la renta y otros beneficios. 'En el artículo 18 de esta ley se establece que los beneficios del Casco Antiguo ahora ampliado van a tener una exoneración de 10 años contados a partir de la obtención del permiso de ocupación, la exoneración del impuesto de bien inmueble, la exoneración de impuestos de transferencias, de impuestos de importación para equipos y materiales que sean utilizados para la construcción y no existan, que no se produzcan en cantidad y calidad suficiente dentro del país', acotó.