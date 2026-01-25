Nueva tanda de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

<b>Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados el domingo en Venezuela</b>, donde <b>un proceso de liberación de detenidos avanza a cuentagotas bajo la presión de Washington tras la caída de Nicolás Maduro</b>, informó la oenegé Foro Penal.<b>El gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero</b>, prometió un <b>'número importante' de liberaciones</b>.La oposición y oenegés defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, <b>lentitud en el proceso</b>. <b>Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie</b> con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.<b>'Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones'</b>, escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.El abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que <b>las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada</b>. <b>'Este número aún no es definitivo y puede aumentar'</b>, agregó en X.<b>El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre</b>, cifra que pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, dijo Rodríguez el viernes.<b>El total oficial contrasta con reportes de oenegés</b>. <b>Foro Penal reporta cerca de la mitad</b> desde en el mismo periodo.Esa oenegé y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que <b>Venezuela tiene entre 800 y 1.200 presos políticos</b>.La nueva tanda de excarcelaciones en Venezuela se produce después de que <b>Rodríguez, que gobierna de forma interina, llamara el sábado a 'alcanzar acuerdos' con la oposición para lograr la 'paz'</b>.<b>'No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela'</b>, dijo Rodríguez desde el estado La Guaira. <b>'Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos'</b>, agregó.<b>Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal</b>.<b>Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas</b>.Además, <b>rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense</b>.<b>Las autoridades venezolanas excarcelaron el jueves al yerno de Edmundo González Urrutia</b>, rival de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024.<b>Rafael Tudares estuvo preso más de un año por cargos de terrorismo</b>, un fallo que González Urrutia denunció como una <b>'represalia'</b>.<b>El excandidato presidencial Enrique Márquez también salió de la cárcel</b>, igual que <b>la experta en temas militares y activista de derechos humanos Rocío San Miguel</b>, y <b>el activista Roland Carreño</b>.Entre los opositores que aún siguen detenidos destaca <b>Juan Pablo Guanipa</b>, aliado de la líder opositora María Corina Machado y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de 2025.También permanecen recluidos <b>Freddy Superlano</b> y <b>el activista Javier Tarazona</b>, encarcelado desde 2021 por <b>'terrorismo', 'traición' e 'incitación al odio'</b>.<b>Rodríguez dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington tras la incursión militar estadounidense que depuso a Maduro</b>, con <b>un saldo que ronda el centenar de muertos</b>.<b>Maduro y su esposa Cilia Flores se enfrentan a un juicio en Nueva York por narcotráfico</b>.