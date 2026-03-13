‘Es un riesgo legislar en detalle sobre derechos humanos’: advierten sobre proyecto de ley de réplica

El avance en la <b>Asamblea Nacional de Panamá </b>del <b>proyecto de ley No. 391</b>, que busca <b>modificar el marco legal del derecho de réplica</b>, ha generado reacciones entre juristas y gremios periodísticos que advierten posibles riesgos para la libertad de expresión.La iniciativa, presentada por <b>el diputado Ernesto Cedeño</b>, superó recientemente su primer debate legislativo y se dirige a segundo debate en el pleno. El proyecto plantea cambios en la manera en que los medios de comunicación deben otorgar espacios para rectificaciones o respuestas cuando una persona considera que ha sido afectada por una publicación.El debate ha abierto interrogantes sobre si el país necesita una nueva regulación en esta materia o si el marco legal vigente es suficiente.<b>'Es un riesgo legislar en detalle sobre derechos humanos'</b><b>La abogada y exprocuradora general Ana Matilde Gómez</b> considera que el debate legislativo ha sido limitado y advierte sobre los riesgos de intervenir normativamente en un ámbito estrechamente vinculado con derechos fundamentales.'Siempre es un riesgo entrar a legislar en detalle cuando se trata de derechos humanos y este es el derecho humano de la libertad de expresión y de información', señaló.<b>Gómez </b>sostiene que el derecho de réplica y la protección de la honra <b>ya cuentan con mecanismos legales y estándares internacionales que orientan su aplicación</b>.'Las publicaciones tienen ya estándares interamericanos e internacionales aprobados precisamente para proteger la honra y dejar un espacio de interpretación cuando se va a la vía judicial', explicó.Desde el punto de vista constitucional, recordó que en <b>Panamá tanto la libertad de expresión como el derecho a la reputación tienen la misma jerarquía jurídica</b>.'Ambos tienen tutela constitucional, es decir, tienen igual jerarquía. Cuando se trata de dos derechos de igual rango nunca uno debe estar en sacrificio del otro', afirmó.Para <b>Gómez</b>, el equilibrio entre ambos derechos debe mantenerse mediante la ética profesional, la autorregulación y los mecanismos judiciales ya existentes.Además, cuestionó el nivel del debate legislativo que se ha dado hasta ahora.'Cuando se va a debatir normas de rango internacional, con mucha jurisprudencia a nivel interamericano, tiene que hacerse con los más altos estándares. En este caso ha faltado debate', indicó.<b>Gremios periodísticos: la ley vigente ha funcionado</b>Desde el ámbito del periodismo, <b>el abogado Guido Alejandro Rodríguez Lugari</b> sostiene que la regulación actual<b> ha demostrado ser efectiva y que una nueva legislación podría resultar innecesaria</b>.<b>Rodríguez </b>recordó que <b>el derecho de réplica, rectificación y respuesta ya está regulado en Panamá desde 2005</b>.'La ley 22 del 29 de junio de 2005 fue una construcción colectiva en la que participaron medios, gremios periodísticos, políticos y el gobierno nacional', explicó.Según el fiscal del <b>Fórum de Periodistas de Panamá</b>, los datos de aplicación de esa norma evidencian su funcionamiento.'En casi 21 años de vigencia solo se ha interpuesto una acción de tutela judicial y no se ha impuesto una sola multa a medios de comunicación', señaló.Esto, a su juicio, demuestra que los medios han cumplido con otorgar el derecho de réplica cuando corresponde.<b>Riesgos de intervención en contenidos editoriales</b><b>Rodríguez </b>también expresó preocupación por algunos planteamientos contenidos en el proyecto legislativo, particularmente aquellos relacionados con la ubicación o prominencia que deberían tener las réplicas.'En los principales medios del mundo se destinan páginas específicas para las réplicas precisamente para no interferir en el contenido editorial', explicó.Según indicó, <b>la obligación de publicar una respuesta en el mismo espacio o con la misma prominencia podría generar conflictos prácticos en el funcionamiento de los medios</b>.'¿Cómo se define la prominencia en un medio impreso o digital? <b>Son cuestiones que no tienen lógica y que pueden interferir con la línea editorial</b>', sostuvo.Advirtió además que una regulación de este tipo <b>podría producir efectos indirectos sobre el ejercicio periodístico</b>.'Siempre existe el peligro de que, con amenazas de multas o acciones civiles, se produzca autocensura en periodistas y medios que investigan la labor de los funcionarios públicos', afirmó.<b>Diferencias entre réplica, rectificación y respuesta</b><b>Rodríguez </b>subrayó también la importancia de distinguir correctamente los conceptos jurídicos vinculados al derecho de réplica.Explicó que la normativa vigente integra tres figuras distintas: réplica, rectificación y respuesta.'La réplica es la versión de la persona afectada frente a lo que se publicó. Es decir, el medio publica una información y la persona tiene derecho a presentar su versión', indicó.En cambio, aclaró que los casos de calumnia o injuria corresponden a otro ámbito jurídico.'Cuando un medio publica una información calumniosa o injuriosa, <b>eso se dirime por la vía penal o civil</b>. No es lo mismo que el derecho de réplica', explicó.<b>Un debate que continúa en la Asamblea</b>Mientras el proyecto avanza en el proceso legislativo, organizaciones periodísticas han advertido sobre la necesidad de un debate más amplio con los sectores involucrados.Para los críticos de la iniciativa, <b>cualquier modificación en materia de libertad de expresión debe analizarse con especial cautela</b>, debido a su impacto en el funcionamiento de la democracia.El proyecto de ley deberá ahora enfrentar su discusión en segundo debate en la <b>Asamblea Nacional</b>, donde se espera que continúe la discusión sobre el equilibrio entre la protección de la reputación y la libertad de prensa.