Lotería Fiscal Regional: el 15 de mayo vence plazo para participar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a la población que el cierre de urnas para participar en los sorteos regionales de la Lotería Fiscal será este viernes 15 de mayo, por lo que quienes aún no han depositado sus facturas todavía están a tiempo de hacerlo. La entidad informó que únicamente serán válidas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026. Cada sorteo regional contará con una tómbola que repartirá 25 premios, para un total de $110,000 por región. Entre los premios habrá cinco de $10,000, diez de $5,000 y diez de $1,000.

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal? Aquí te explicamos

Participar en la lotería fiscal es un proceso sencillo que busca incentivar la solicitud de facturas en todo el país. Para hacerlo, los ciudadanos deben seguir estos pasos:

Solicitar las facturas por cada compra realizada.

Guardarlas en un sobre tamaño carta o menor, de color blanco o manila.

Escribir en el sobre los datos personales: nombre, cédula, dirección, teléfono y correo electrónico.

Depositar el sobre en las urnas ubicadas en centros comerciales y en las instalaciones de la Dirección General de Ingresos (DGI) en las distintas provincias.