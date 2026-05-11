Lotería Fiscal Regional: el 15 de mayo vence plazo para participar

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> recordó a la población que el cierre de urnas para participar en los sorteos regionales de la Lotería Fiscal será este viernes 15 de mayo, por lo que quienes aún no han depositado sus facturas todavía están a tiempo de hacerlo.La entidad informó que únicamente serán válidas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.Cada sorteo regional contará con una tómbola que repartirá 25 premios, para un total de<b> $110,000</b> por región. Entre los premios habrá cinco de $10,000, diez de $5,000 y diez de $1,000.