Lotería Fiscal de Panamá: ¿Cuándo inician los sorteos regionales?

Podrán participar todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026. Para ello, los interesados deberán reunir cinco facturas y colocarlas dentro de un sobre tamaño carta o más pequeño.Los sobres deberán ser de color blanco o manila, y en su exterior solo se permitirá escribir la información personal del participante. No se aceptarán sobres de otros colores, ni de mayor tamaño, ni con decoraciones como dibujos, stickers u otros elementos llamativos.Las autoridades explicaron que cada participante podrá ganar un solo premio por sorteo, como parte de las reglas establecidas para garantizar la equidad del proceso.