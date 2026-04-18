Lotería Fiscal de Panamá: ¿Cuándo inician los sorteos regionales?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que a partir del 19 de mayo de 2026 iniciará el primer sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas y fortalecer la cultura tributaria en el país.

CALENDARIO DE SORTEOS REGIONALES

-Martes 19 de mayo - Región #1: correspondiente a Panamá.

-Jueves 21 de mayo - Región #2: incluye Panamá Oeste, Colón y Darién.

-Martes 26 de mayo - Región #3: conformada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas,

-Jueves 28 de mayo - Región #4: abarca Herrera, Los Santos y Coclé.

Cada sorteo regional contará con una tómbola que distribuirá 25 premios, para un total de B/. 110,000 por región. Los premios estarán divididos en 5 de B/. 10,000, 10 de B/. 5,000 y 10 de B/. 1,000.