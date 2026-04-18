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Lotería Fiscal de Panamá: ¿Cuándo inician los sorteos regionales?

El MEF activa sorteos de la Lotería Fiscal con premios en efectivo
El MEF activa sorteos de la Lotería Fiscal con premios en efectivo Foto: Emiliana Tuñón
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/04/2026 07:40
El MEF confirmó que la Lotería Fiscal regional repartirá premios de B/. 1,000, B/. 5,000 y B/. 10,000.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que a partir del 19 de mayo de 2026 iniciará el primer sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas y fortalecer la cultura tributaria en el país.

CALENDARIO DE SORTEOS REGIONALES

-Martes 19 de mayo - Región #1: correspondiente a Panamá.

-Jueves 21 de mayo - Región #2: incluye Panamá Oeste, Colón y Darién.

-Martes 26 de mayo - Región #3: conformada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas,

-Jueves 28 de mayo - Región #4: abarca Herrera, Los Santos y Coclé.

Cada sorteo regional contará con una tómbola que distribuirá 25 premios, para un total de B/. 110,000 por región. Los premios estarán divididos en 5 de B/. 10,000, 10 de B/. 5,000 y 10 de B/. 1,000.

MEF aclara reglas para participar en la Lotería Fiscal regional

Podrán participar todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026. Para ello, los interesados deberán reunir cinco facturas y colocarlas dentro de un sobre tamaño carta o más pequeño.

Los sobres deberán ser de color blanco o manila, y en su exterior solo se permitirá escribir la información personal del participante. No se aceptarán sobres de otros colores, ni de mayor tamaño, ni con decoraciones como dibujos, stickers u otros elementos llamativos.

Las autoridades explicaron que cada participante podrá ganar un solo premio por sorteo, como parte de las reglas establecidas para garantizar la equidad del proceso.

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