Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 1 de junio

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para el resto de este lunes 1 de junio de <b>se esperan aguaceros de ligeros a moderados en gran parte del país</b>, con episodios ocasionalmente fuertes durante la tarde, especialmente en sectores de la vertiente del Pacífico.De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la madrugada persistirán chubascos aislados e intermitentes de intensidad ligera a moderada en<b> Guna Yala y Colón</b>. Asimismo, desde el norte de Veraguas hasta <b>Bocas del Toro </b>se prevén aguaceros moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica.Para horas de la tarde y las primeras horas de la noche, el Caribe registrará algunos chubascos aislados en la<b> Costa Abajo de Colón,</b> mientras que se mantendrán condiciones nubladas entre <b>Veraguas norte y Bocas del Toro.</b>En la vertiente del Pacífico, las lluvias podrían ingresar desde zonas marítimas hacia tierra firme durante la mañana, especialmente en el sur de la península de <b>Azuero</b>. Posteriormente, en la tarde se esperan aguaceros a lo largo de la región, con posibilidad de que algunos sean fuertes y estén acompañados de tormentas.Durante la noche, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el<b> Golfo de Panamá, Darién, el sur de Los Santos y las zonas costeras y fronterizas de Chiriquí.</b>En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los <b>30 °C y 35 °C </b>en gran parte del territorio nacional, mientras que en la Cordillera Central no superarán los <b>26 °C</b>. Las mínimas se mantendrán entre <b>24 °C y 28 °C</b>, descendiendo hasta los<b> 14 °C</b> en sectores montañosos.Además, los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre moderados y altos en todo el país, por lo que las autoridades recomiendan utilizar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.