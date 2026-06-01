Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 1 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para el resto de este lunes 1 de junio de se esperan aguaceros de ligeros a moderados en gran parte del país, con episodios ocasionalmente fuertes durante la tarde, especialmente en sectores de la vertiente del Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la madrugada persistirán chubascos aislados e intermitentes de intensidad ligera a moderada en Guna Yala y Colón. Asimismo, desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro se prevén aguaceros moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica.

Para horas de la tarde y las primeras horas de la noche, el Caribe registrará algunos chubascos aislados en la Costa Abajo de Colón, mientras que se mantendrán condiciones nubladas entre Veraguas norte y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, las lluvias podrían ingresar desde zonas marítimas hacia tierra firme durante la mañana, especialmente en el sur de la península de Azuero. Posteriormente, en la tarde se esperan aguaceros a lo largo de la región, con posibilidad de que algunos sean fuertes y estén acompañados de tormentas.

Durante la noche, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el Golfo de Panamá, Darién, el sur de Los Santos y las zonas costeras y fronterizas de Chiriquí.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 30 °C y 35 °C en gran parte del territorio nacional, mientras que en la Cordillera Central no superarán los 26 °C. Las mínimas se mantendrán entre 24 °C y 28 °C, descendiendo hasta los 14 °C en sectores montañosos.

Además, los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre moderados y altos en todo el país, por lo que las autoridades recomiendan utilizar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.