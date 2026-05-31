Sin piedad: Panamá cae 6-2 ante un Brasil implacable en el amistoso

Brasil y Panamá se vieron las caras en el estadio Maracaná en el partido de despedida de la pentacampeona del mundo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Vinícius Jr., Casemiro Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo fueron los anotadores de la ‘Canarinha’ en la victoria 6-2. Por los panameños anotaron Amir Murillo y Carlos Harvey.

Thomas Christiansen, técnico de la selección de Panamá, sorprendió a muchos con la inclusión de Édgar Bárcenas por dentro, acompañando a Carlos Harvey en la sala de máquinas. Por otra parte decidió apostar por César Blackman como lateral por izquierda y dejar en el banquillo a jugadores como Eric Davis y Jorge Gutiérrez.

Brasil, ante su gente y con un estadio repleto, anotó un gol de vestidor por medio de Vinícius Jr. El jugador del Real Madrid aprovechó una equivocación de Bárcenas en la salida de balón y poner apenas en el primer minuto el 1-0 en el marcador.

Si bien es cierto que Panamá se enfrentó a una potencia mundial como lo es Brasil, no se achicopaló en varios instantes del partido y lograron empatar el partido a los 14 minutos. Amir Murillo se llenó de confianza y tomó la responsabilidad en un tiro libre. El jugador del Besiktas turco envío el balón al fondo de las redes, luego de que el esférico pegara en el pecho de Matheus Cunha. Alisson no tuvo capacidad de reacción y por momentos Panamá le estuvo empatando a un campeón del mundo en su propio patio.

Panamá pudo jugarle de cara a cara a Brasil. Por varios momentos en la primera parte, Brasil perdió la posesión del balón e incluso Panamá intentó de varias maneras romper el empate 1-1. A pesar de ello, a los 39 minutos, cerca del final, llegó el 2-1 por medio de Casemiro. Otra vez Vinícius Jr. puso en aprietos la banda de Murillo, envió un centro y de cabeza, como de costumbre, anotó el exjugador del Manchester United.

Para la segunda parte, Brasil hizo hasta 10 cambios con respecto al 11 titular que salió en la primera parte. Mientras que Panamá apenas hizo dos sustituciones y esto le pudo haber pasado factura al equipo en los primeros minutos del segundo tiempo al no tener piernas frescas sobre el terreno de juego.

A los 53 minutos, fue el turno de Rayan para apuntarse su nombre en el marcador y colocar el 3-1. Tras una gran jugada colectiva de los brasileños, una de las sorpresas en la lista de final de Ancelotti aprovechó una mala salida de Mosquera y Andrade para aumentar el resultado a favor de los suyos.

Los dirigidos por Christiansen tuvieron buenas oportunidades en ofensiva, sin embargo los errores individuales en defensa llegaron a penalizar en varias ocasiones. Varios pases errados que terminaron en gol, así como también falta de contundencia en los duelos y en los retrocesos ayudaron a los brasileños en desplegar un mejor juego en el Maracaná.

En un lapso de 10 minutos cayeron dos anotaciones de los brasileños. Al 60’ llegó el tanto de Paquetá tras una jugada colectiva. Douglas Santos cedió para Igor, pero este hace una pantalla para que ingresará en segunda línea el propio jugador del Flamengo y poner el 4-1.

Tres minutos más tarde, a los 63 concretamente, Mosquera comete una falta dentro del área a Igor Thiago y el árbitro terminó concediendo un tiro penal para la ‘Canarinha’. El propio Igor fue el encargado de cobrar la pena máxima y transformarlo en el 5-1 momentáneo.

Fue entonces con cinco goles en contra cuando Christiansen decidió poner piernas frescas y hacer varios cambios para lo que restaba de la segunda parte.

Cerca del final, a los 81 minutos, Danilo puso la sexta anotación para el pentacampeón del mundo tras una asistencia de Paquetá, quien fue uno de los mejores hombres de Brasil en la segunda parte.

Panamá nunca bajó los brazos y a los 84 minutos, Harvey, justo antes de ser sustituido, anotó un golazo de media distancia y colocar el 6-2 definitivo.

Brasil se mostró como un equipo con una alta presión que al final le terminó pasando factura al equipo panameño.

Tras este importante partido, Panamá ahora se preparará para jugar contra República Dominicana este miércoles 3 de junio en el partido de despedida. El duelo se llevará a cabo en el estadio Rommel Fernández.