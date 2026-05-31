Caso BCT Bank: autoridades panameñas apuntan a posible evasión fiscal de un empresario costarricense

La investigación que adelanta las autoridades panameñas contra BCT Bank, con sede principal en Costa Rica, revela que el empresario costarricense Leonel Baruch Goldberg pudo haber utilizado el sistema bancario panameño para cometer un posible fraude fiscal en el vecino país, mediante la presunta generación de un “escudo fiscal”.

“No puede descartarse la posible utilización de una estructura societaria organizada con características compatibles con un esquema de presunta defraudación fiscal internacional mediante el uso del sistema financiero panameño”, señalan documentos a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá.

Los documentos, que forman parte de una investigación en Panamá, hacen referencia a una transferencia de $65 millones realizada por la sociedad Beta Matrix S.A., de Costa Rica, “bajo el concepto de obligaciones presuntamente inexistentes”, a la sociedad Baruch Holding, registrada en Panamá. Ambas pertenecen al empresario Baruch Goldberg, accionista mayoritario de la entidad bancaria.

Las autoridades panameñas lograron identificar que el 1 de abril de 2015 se efectuaron “cancelaciones anticipadas de depósitos a plazo fijo que generaron movimientos por $65 millones” entre cuentas pertenecientes a Baruch Holding, Latam Asset Management y Beta Matrix, operaciones que culminaron con transferencias por $50 millones y $15 millones.

De acuerdo con las autoridades, el movimiento “coincide con la mecánica descrita” en la denuncia presentada en Costa Rica, particularmente en lo relativo a la posible generación de un “escudo fiscal” mediante el pago de intereses transfronterizos y la eventual “omisión del pago de impuestos sobre dividendos”.

Los documentos también revelan que, entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, se identificaron movimientos financieros relevantes en la cuenta de Latam Asset Management, incluyendo cancelaciones de depósitos a plazo fijo por $1.1 millones, dividendos por $3.098 millones y transferencias internas por $2.9 millones desde la cuenta de Baruch Holding.

Entre los egresos se observaron la constitución de 35 depósitos a plazo fijo por $20 millones, transferencias por $4.1 millones a Grupo Medios CHHoy, de Costa Rica —un medio digital propiedad del empresario Baruch—, y una transferencia de $615,805 a una cuenta personal del banquero.

“Tanto en el análisis histórico de 2015 como en las operaciones recientes de 2023 y 2024 se identifica un patrón de transferencias de altas sumas entre sociedades vinculadas y cuentas relacionadas, sin una justificación económica claramente documentada, lo que guarda similitud con la estructura financiera descrita en la denuncia por presunto fraude fiscal en Costa Rica”, señala el documento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá.

Las autoridades panameñas también indagaron sobre las cuentas de dos directivos de BCT Bank Panamá y, aunque no determinaron transacciones bancarias sospechosas, no descartan que hayan tenido conocimiento de las transferencias realizadas entre sociedades vinculadas al propietario de la entidad financiera.

Las autoridades panameñas concluyen que, de acuerdo con los movimientos bancarios del empresario Baruch, en su condición de beneficiario final de Beta Matrix, Baruch Holding y Latam Asset Management, este “habría utilizado la plataforma bancaria de BCT Bank Panamá para ejecutar operaciones que podrían estar vinculadas con el presunto delito de defraudación fiscal denunciado en Costa Rica”.

La Estrella de Panamá intentó conocer la versión del banco mediante un correo electrónico enviado a la gerencia; sin embargo, no obtuvo respuesta.

A mediados del año pasado, el Ministerio Público inició una investigación por el posible delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, y ha sostenido conversaciones con las autoridades judiciales de Costa Rica.

En junio del año pasado, el Ministerio Público solicitó asistencia legal a la Fiscalía General de Costa Rica para obtener información sobre el empresario Baruch y las sociedades Latam Asset Management Inc. y Baruch Holding S.A., ambas constituidas bajo las leyes panameñas.

El empresario ha negado, en declaraciones a medios costarricenses como El Observador, las acusaciones de evasión fiscal.