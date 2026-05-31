SMV analiza la opinión de la Procuraduría de la Administración para caso Panacorp

Esta semana,el expresidente de España Jose Luis Rodríguez Zapatero deberá rendir explicaciones a las autoridades de ese país al estar imputado por posible tráfico de influencias y supuesto blanqueo de capitales relacionado al rescate de la aerolínea Plus Ultra, mientras que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en Panamá analiza su proceder con la sociedad panameña a la que está vinculada esta investigación: Panacorp.

Según información del expediente en España, esta aerolínea recibió un rescate estatal de 53 millones de euros ($62 millones) producto del supuesto tráfico de influencias de Zapatero y para aparentar solvencia económica, y calificar para ello, solicitó un préstamo, que se denuncia de ficticio, de Panacorp, que desde 2024 se llama Avanza Casa de Valores, S.A.

Desde el pasado 20 de mayo y coincidente con las noticias internacionales, Eisenmann Abogados y Consultores renunció a esta casa de valores como agente residente, con lo que no pudiera operar ya que según el Código Fiscal se le ordena al Registro Público suspender los derechos corporativos de cualquier persona jurídica que permanezca más de 90 días calendario sin designar un agente residente tras la renuncia o remoción del anterior.

“No se ha recibido notificación sobre la designación de un nuevo agente residente. No obstante, la Superintendencia se mantiene dando seguimiento cercano a esta situación”, contestó el viernes en la tarde Maruquel Murgas de González, la superintendente.

De igual manera, la SMV “se encuentra realizando el análisis correspondiente de la opinión emitida en su momento por la señora Alma Montenegro de Fletcher, a fin de evaluar sus alcances dentro del marco legal aplicable”, toda vez que se multó al representante legal: Alcides Carrión Romeo, con $15,000, por ejercer el rol de oficial de cumplimiento o ejecutivo principal en Panacorp sin contar con la licencia expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores. Sin embargo la sanción fue solo administrativa y a la fecha no se ha trasladado al Ministerio Público.

Desde 2001 la Procuradora de la Administración consideró que este asunto no es solo administrativo sino penal y el código en esta materia indica que “quien ejerza una profesión para la cual se requiere idoneidad o habilitación especial, sin haberla obtenido, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

“Es importante que la Comisión de Nacional de Valores ponga en conocimiento de las autoridades del Ministerio Público el ejercicio de las actividades antes citadas por personas que no ostenten la correspondiente licencia expedida por la Comisión de Nacional de Valores”, contestó la exprocuradora de la administración, Montenegro de Fletcher, a una consulta.

“Desde nuestra perspectiva sí constituye una violación a la ley penal,el ejercicio de actividades propias de la Bolsa de Valores, Centrales de Valores, Casas de Valores, asesores de inversiones, ejecutivos principales, corredores de valores, analistas y administradores de inversiones cuando sus operadores no cuentan con la licencia que expide la Comisión Nacional de Valores”, añadió la exfuncionaria.

La SMV multó también a Panacorp con $50,000 porque “otorgó préstamos de márgenes sin que esos montos fueran invertidos en el mercado de valores y por “permisividad” de que su directivo Carrión desempeñara roles operativos “sin ser idóneo”, sanciones impuestas en 2022.

Justamente, el supuesto préstamo participativo sería usado para reforzar patrimonialmente a Plus Ultra; y la investigación de la SMV incorpora documentación relacionada con préstamos participativos emitidos por Panacorp para la compra de aviones.