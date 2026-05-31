Washington D.C., la capital del mundo entre monumentos, poder y cultura

No hay que dejarse engañar por la diminuta extensión de Washington D.C. Si bien este territorio tiene una superficie total de aproximadamente 177 kilómetros cuadrados (68,3 millas cuadradas), lo que la convierte en una urbe pequeña en comparación con otras ciudades estadounidenses, es considerada “la capital del mundo”.

No solo porque en ella se concentran instituciones que forman parte del engranaje de una de las principales potencias mundiales —como el Capitolio, la Casa Blanca y diversos centros de pensamiento—, sino también por el eco cada vez más resonante que adquiere su nombre cada vez que se alude a una política con potencial impacto en Panamá o en cualquier otra parte del planeta.

La Estrella de Panamá visitó esta ciudad durante la primavera, esa época del año en la que suele producirse una transición brusca de temperaturas y en la que el calor de las mañanas y las tardes contrasta con el frío de las noches y madrugadas. Aun así, cualquier momento parece ideal para recorrer a pie —o con ayuda del Metro— distintos sectores de la ciudad y monumentos como el National Mall, el Lincoln Memorial y los alrededores de las instituciones desde donde se ejerce el poder estadounidense.

En esta ocasión, este periodista decidió recorrer el National Mall de noche, ya que suele recomendarse a los turistas hacerlo en ese momento del día debido al carácter especial que adquieren los monumentos bajo una iluminación tenue, pero cuidadosamente destacada. Conocido también como “el patio frontal de Estados Unidos”, el National Mall se ha consolidado como un escenario habitual para ceremonias oficiales, celebraciones nacionales, manifestaciones y eventos multitudinarios. Entre los más recordados figuran la marcha por los derechos civiles de 1963, durante la cual Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso “I Have a Dream”, así como diversas ceremonias de toma de posesión presidencial.

A su vez, el National Mall está presidido por el Monumento a Washington, un obelisco de mármol, granito y piedra arenisca construido en honor a George Washington, líder de la independencia estadounidense y primer presidente del país. Situado en el centro del parque monumental, es uno de los símbolos más reconocibles de Washington D.C. Su construcción comenzó en 1848 y concluyó en 1884, tras varios años de interrupciones causadas por dificultades financieras y la Guerra Civil. Con una altura de aproximadamente 169 metros, fue durante un tiempo la estructura más alta del mundo y sigue siendo uno de los monumentos de piedra más altos jamás construidos. No es casualidad que miles de visitantes lo elijan como una de sus primeras paradas.

A lo largo de los casi cinco kilómetros de extensión del National Mall se encuentran monumentos y memoriales dedicados a figuras y acontecimientos clave de la historia estadounidense, entre ellos el propio Monumento a Washington, el Memorial de la Segunda Guerra Mundial y el Memorial al líder social Martin Luther King Jr. El área también alberga algunos de los museos más importantes del país, muchos de ellos gestionados por la Institución Smithsonian.