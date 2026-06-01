Una nación en disputa: De la Espriella y Cepeda llevan la polarización colombiana a la segunda vuelta

La celebración de Abelardo De la Espriella comenzó poco después de confirmarse los resultados.En un mensaje dirigido a sus simpatizantes, el candidato agradeció el respaldo recibido en las urnas y destacó que más de 10 millones de colombianos respaldaron su propuesta política.'Más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo', expresó.El aspirante presidencial aseguró que la campaña entra ahora en una etapa decisiva y sostuvo que las próximas tres semanas serán determinantes para el futuro político del país.'En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre', manifestó.De la Espriella presentó el resultado como una victoria de quienes, según afirmó, han construido su trayectoria fuera de las estructuras tradicionales de poder.'Vamos a celebrar esta victoria de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería', declaró.El candidato convocó además a sus seguidores a un acto político en Barranquilla, donde prometió presentar la estrategia con la que buscará imponerse en la segunda vuelta frente a Cepeda.'Les contaré cómo vamos a enfrentar esta segunda vuelta que va a cambiar para siempre la historia de Colombia', señaló.