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Vida y cultura

Sandra Sandoval viajó con plancha eléctrica para cocinar y terminó ‘llamada a capítulo’

La artista panameña Sandra Sandoval.
La artista panameña Sandra Sandoval. Tomada de redes sociales
Por
Laura Chang
  • 11/05/2026 11:59
Y sí... todo comenzó por unos huevos, aguacates y una plancha eléctrica escondida en la habitación del hotel

Si algo ha dejado claro Sandra Sandoval es que ni estando de vacaciones pierde su esencia.

La cantante panameña, también conocida como “La Gallina Fina” volvió a sacar carcajadas en redes sociales tras contar el inesperado problema que ha tenido durante su viaje familiar de 15 días por Estados Unidos.

Y sí... todo comenzó por unos huevos, aguacates y una plancha eléctrica escondida en la habitación del hotel.

La tipiquera reveló que actualmente mantiene una estricta dieta basada principalmente en huevos y aguacates, por lo que decidió viajar preparada para no gastar tanto dinero comiendo fuera todos los días.

Según contó entre risas en sus historias, Sandra se llevó desde Panamá una plancha eléctrica “en caja” para cocinar discretamente dentro del hotel.

Pero eso no fue todo: apenas llegó a Estados Unidos también salió a comprar huevos, aguacates, zucchini, una cafetera y hasta una ollita para preparar vegetales.

“Desde que llegué me fui a comprar huevos, aguacates y zucchini”, relató la artista mientras mostraba orgullosa su improvisada cocina turística.

Sin embargo, la aventura culinaria no duró mucho.

El hotel la llamó “a capítulo”

La cantante contó que personal de limpieza y recepción descubrió que tenía varios artefactos eléctricos en la habitación, algo que aparentemente estaba prohibido por las reglas del hotel.

“Me llamaron a capítulo”, dijo Sandra entre carcajadas, asegurando que incluso la tarjeta de la habitación dejó de funcionar porque le habían puesto una especie de “alerta”.

Según explicó, trabajadores del hotel le informaron que no podía tener ni cafetera ni otros aparatos eléctricos dentro del cuarto. Pero fiel a su estilo espontáneo, Sandra no entendía el problema.

“¿Y cómo hay hoteles que tienen cafetera?”, cuestionó divertida.

La situación escaló tanto que el hotel terminó confiscándole algunos artículos.

“¡La plancha no la entrego!”.

Aunque el personal logró llevarse la cafetera y la olla para cocinar vegetales, Sandra confesó que hubo un aparato que decidió proteger a toda costa: la famosa plancha eléctrica que trajo desde Panamá.

“Ese artefacto no lo entrego ni por el diablo”, comentó entre risas.

La artista reveló que escondió rápidamente la plancha dentro de su caja original para evitar que también se la quitaran.

Al final, Sandra terminó pidiendo café desde la recepción porque ya no podía prepararlo en la habitación, aunque eso sí: los huevos y el aguacate sobrevivieron al operativo hotelero.

La mamá casi no viaja

Como si el cuento no fuera suficiente, Sandra también reveló otro drama familiar antes del viaje: su mamá casi no logra salir de Panamá porque tenía la visa vencida.

La cantante explicó que se dieron cuenta del problema prácticamente a última hora y tuvieron que correr para resolver la situación antes del vuelo.

Por suerte, todo salió bien y su madre pudo reunirse con la familia un día después.

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