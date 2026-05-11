Sandra Sandoval viajó con plancha eléctrica para cocinar y terminó ‘llamada a capítulo’

Si algo ha dejado claro Sandra Sandoval es que ni estando de vacaciones pierde su esencia.

La cantante panameña, también conocida como “La Gallina Fina” volvió a sacar carcajadas en redes sociales tras contar el inesperado problema que ha tenido durante su viaje familiar de 15 días por Estados Unidos.

Y sí... todo comenzó por unos huevos, aguacates y una plancha eléctrica escondida en la habitación del hotel.

La tipiquera reveló que actualmente mantiene una estricta dieta basada principalmente en huevos y aguacates, por lo que decidió viajar preparada para no gastar tanto dinero comiendo fuera todos los días.

Según contó entre risas en sus historias, Sandra se llevó desde Panamá una plancha eléctrica “en caja” para cocinar discretamente dentro del hotel.

Pero eso no fue todo: apenas llegó a Estados Unidos también salió a comprar huevos, aguacates, zucchini, una cafetera y hasta una ollita para preparar vegetales.

“Desde que llegué me fui a comprar huevos, aguacates y zucchini”, relató la artista mientras mostraba orgullosa su improvisada cocina turística.

Sin embargo, la aventura culinaria no duró mucho.