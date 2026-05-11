Sandra Sandoval viajó con plancha eléctrica para cocinar y terminó ‘llamada a capítulo’

La cantante contó que personal de limpieza y recepción descubrió que tenía varios artefactos eléctricos en la habitación, algo que aparentemente estaba prohibido por las reglas del hotel.<i><b>'Me llamaron a capítulo'</b></i>, dijo Sandra entre carcajadas, asegurando que incluso la tarjeta de la habitación dejó de funcionar porque le habían puesto una especie de <i>'alerta'</i>.Según explicó, trabajadores del hotel le informaron que no podía tener ni cafetera ni otros aparatos eléctricos dentro del cuarto. Pero fiel a su estilo espontáneo, Sandra no entendía el problema.<i><b>'¿Y cómo hay hoteles que tienen cafetera?',</b></i> cuestionó divertida.La situación escaló tanto que el hotel terminó confiscándole algunos artículos.<b>'¡La plancha no la entrego!'.</b>Aunque el personal logró llevarse la cafetera y la olla para cocinar vegetales, Sandra confesó que hubo un aparato que decidió proteger a toda costa: la famosa plancha eléctrica que trajo desde Panamá.<i><b>'Ese artefacto no lo entrego ni por el diablo'</b></i>, comentó entre risas.La artista reveló que escondió rápidamente la plancha dentro de su caja original para evitar que también se la quitaran.Al final, Sandra terminó pidiendo café desde la recepción porque ya no podía prepararlo en la habitación, aunque eso sí: los huevos y el aguacate sobrevivieron al operativo hotelero.