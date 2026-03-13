Erika Ender se lanza al pindín con Samy y Sandra Sandoval en una inesperada colaboración

La cantautora panameña Erika Ender sorprendió a sus seguidores al cantar pindín por primera vez, en una colaboración con los reyes de la música típica panameña, Samy y Sandra Sandoval.

La canción forma parte del proyecto musical Tipipop, una iniciativa que mezcla la música típica panameña con sonidos del pop moderno y que cuenta con la producción del reconocido dúo panameño Los Gaitanes.

Un clásico del típico con sonido pop

El tema elegido para esta colaboración es Nunca me desprecies, un clásico del repertorio típico panameño que ahora recibe una nueva versión con un estilo que fusiona acordeones, ritmos de pindín y elementos del pop.

A través de sus redes sociales, Ender expresó la emoción que sintió al sumarse a este proyecto musical.

“Tuve el honor de compartir junto a los reyes del pindín, Samy y Sandra Sandoval”, escribió la artista, destacando que la canción representa una mezcla entre la música típica panameña y el pop.

La intérprete, conocida internacionalmente por escribir éxitos para artistas de talla mundial, incursiona así en un terreno musical distinto dentro de su carrera.

El proyecto Tipipop

El proyecto Tipipop busca modernizar la música típica panameña, conectándola con nuevos públicos a través de fusiones con otros géneros.

Esta no es la primera colaboración que se lanza dentro de la iniciativa. Anteriormente se presentó un tema que reunió a varios artistas del género típico junto al cantante panameño Nando Boom, uno de los pioneros del reggae en español.

La propuesta musical pretende unir figuras icónicas de distintos géneros panameños, desde el típico hasta el pop y el reggae, para crear versiones frescas de canciones conocidas.