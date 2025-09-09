Premios Juventud: revelan la lista de artistas panameños que estarán en tarima

Premios Juventud 2025 confirma quiénes serán los artistas panameños que estarán en la tarima.El evento abrirá su gala con un homenaje sin precedentes a Panamá, con la participación de Samy y Sandra Sandoval.El país ha marcado la historia musical de América Latina con ritmos como el reggae en español, el rock fusión y la cumbia típica.La ceremonia celebrará la riqueza cultural panameña con una explosiva mezcla de géneros que ha unido a distintas generaciones de artistas nacionales en un mismo escenario.Desde íconos pioneros hasta figuras actuales del género urbano, la apertura de los premios se convirtió en una fiesta de identidad y orgullo, donde cada presentación llevó un pedazo de la esencia panameña a millones de espectadores alrededor del mundo.