Las 5 claves de Panamá y el mundo este 11 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo arrancó este lunes 11 de mayo marcada por temas de salud pública, comercio internacional y transformación digital en el sistema sanitario.

-El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene bajo vigilancia epidemiológica a 386 personas tras la confirmación de dos casos de sarampión detectados en el país el pasado viernes. El jefe nacional de Epidemiología, el doctor Pablo González, informó que las autoridades sanitarias continúan con el seguimiento de contactos y las acciones de prevención para evitar nuevos contagios.

-La Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (Anapor) y la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip) expresaron su respaldo a la posición asumida por el Gobierno panameño en la disputa comercial que mantiene con Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

-La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en la digitalización de sus servicios médicos. Ahora, los doctores podrán emitir recetas de medicamentos de forma electrónica y enviarlas directamente al sistema de farmacias de la institución, medida que busca agilizar la atención y reducir trámites para los pacientes.

-Panamá fue sede de una reunión de alto nivel orientada a fortalecer la implementación de la estrategia “Una Sola Salud” (One Health), iniciativa que promueve la integración de la salud humana, animal y ambiental para enfrentar amenazas sanitarias actuales y futuras.

-Francia confirmó el primer caso positivo de hantavirus entre los pasajeros repatriados del crucero MV Hondius. Además, en Estados Unidos se reportaron dos personas bajo observación relacionadas con el mismo brote, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.