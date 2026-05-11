Francia confirma primer caso de hantavirus en pasajera del crucero MV Hondius

Francia confirmó el<b> primer caso positivo de hantavirus</b> entre los pasajeros repatriados del crucero <b>MV Hondius</b>, mientras que en Estados Unidos también se reportaron <b>dos personas</b> bajo observación relacionadas con el mismo brote.La paciente francesa, <b>comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de regreso a su país, luego de haber sido evacuada junto a otros pasajeros del crucero</b>. Posteriormente, las pruebas médicas confirmaron que estaba contagiada con la variante andina del virus.Según el medio informativo <b>Cadena 3</b>, las autoridades sanitarias francesas informaron que<b> unas 22 personas fueron identificadas como contactos cercanos </b>y permanecen bajo aislamiento preventivo y seguimiento epidemiológico.Pese a los nuevos casos detectados, las autoridades explicaron que durante el proceso de evacuación <b>ninguno de los pasajeros presentaba fiebre o señales visibles de la enfermedad. </b>Mientras tanto, continúa la operación de desembarco y repatriación de pasajeros y parte de la tripulación del MV Hondius en aguas de Tenerife, España.