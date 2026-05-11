Francia confirma primer caso de hantavirus en pasajera del crucero MV Hondius

Francia confirmó el primer caso positivo de hantavirus entre los pasajeros repatriados del crucero MV Hondius, mientras que en Estados Unidos también se reportaron dos personas bajo observación relacionadas con el mismo brote.

La paciente francesa, comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de regreso a su país, luego de haber sido evacuada junto a otros pasajeros del crucero. Posteriormente, las pruebas médicas confirmaron que estaba contagiada con la variante andina del virus.

Según el medio informativo Cadena 3, las autoridades sanitarias francesas informaron que unas 22 personas fueron identificadas como contactos cercanos y permanecen bajo aislamiento preventivo y seguimiento epidemiológico.

Pese a los nuevos casos detectados, las autoridades explicaron que durante el proceso de evacuación ninguno de los pasajeros presentaba fiebre o señales visibles de la enfermedad.

Mientras tanto, continúa la operación de desembarco y repatriación de pasajeros y parte de la tripulación del MV Hondius en aguas de Tenerife, España.