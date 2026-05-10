“Blind box”: la emoción de lo desconocido

La psicóloga Leidy Martínez explicó que el atractivo de las blind box está relacionado con varios factores emocionales y conductuales. 'Las blind box generan atracción porque combinan varios factores psicológicos: la curiosidad, la incertidumbre y la recompensa emocional. El cerebro humano tiende naturalmente a sentirse atraído por lo desconocido, especialmente cuando existe la posibilidad de obtener algo deseado o 'especial', señaló.Según Martínez, el cerebro humano suele sentirse atraído por lo desconocido, especialmente cuando existe la posibilidad de obtener algo considerado valioso o exclusivo. 'La sorpresa resulta estimulante porque activa circuitos cerebrales relacionados con la recompensa y la dopamina. Cuando una persona anticipa la posibilidad de obtener algo que desea, el cerebro genera una sensación momentánea de placer, emoción y expectativa', explicó.La especialista también indicó que las emociones pueden cambiar rápidamente durante la experiencia de abrir una caja sorpresa. 'Cuando una persona abre una blind box pueden aparecer distintas emociones al mismo tiempo o ir cambiando rápidamente, casi como una montaña rusa emocional, dependiendo de lo que vaya obteniendo dentro de la caja', detalló. Esa variabilidad emocional, según explicó, hace que la experiencia resulte altamente estimulante y que muchas personas quieran repetirla.