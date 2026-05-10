“Blind box”: la emoción de lo desconocido

Una pequeña caja cerrada. Un personaje oculto. La incertidumbre de no saber qué figura aparecerá dentro y la emoción que se acumula durante unos segundos antes de romper el empaque. Para muchos jóvenes y adultos, ahí está la verdadera experiencia de las blind box: no solo comprar un objeto, sino vivir la adrenalina de descubrirlo. En Panamá, cada vez son más comunes los videos de unboxing, las vitrinas llenas de figuras coleccionables y las personas que intercambian personajes repetidos mientras buscan completar una serie. Personajes como Labubu, Skullpanda o colecciones inspiradas en Sanrio comenzaron a aparecer con fuerza en redes sociales, tiendas especializadas y grupos de coleccionistas. Detrás de estas pequeñas cajas existe una mezcla de emoción, identidad y comunidad que ha convertido el acto de abrir un paquete en toda una experiencia emocional. Este fenómeno también ha impulsado la aparición de espacios dedicados exclusivamente a esta tendencia. Gacha Box Panamá, por ejemplo, se dedica a la venta de figuras coleccionables y al intercambio entre fanáticos, una dinámica que, según sus representantes Rolando Wang y Jenny Liao, busca crear una experiencia alrededor de lo que denominan la “micro cultura” de los blind box. Más allá de la compra, estos espacios se han convertido en puntos de encuentro para personas interesadas en compartir, intercambiar y ampliar sus colecciones. “Un blind box es esencialmente una cajita sorpresa que no se sabe exactamente la figura o el muñeco que está adentro, la idea que la figura sea aleatoria crea una emoción o adrenalina por anticipar lo que está dentro. Los productos coleccionables como funko pops o barbies por ejemplo lo compras ya sabiendo el modelo especifico, pero una caja sorpresa tiene el misterio de que te puede salir el modelo especifico que quieres u otro que no querías”, explicaron desde Gacha Box Panamá. A diferencia de otros productos coleccionables, donde el comprador elige exactamente qué desea llevar, en las blind box el misterio forma parte del atractivo. La posibilidad de encontrar una figura rara o “secreta” mantiene viva la expectativa incluso después de varias compras. En muchos casos, las personas adquieren más de una caja intentando conseguir el personaje específico que desean. Algunas figuras pueden costar alrededor de 25 dólares, pero eso no parece disminuir el interés de quienes disfrutan la experiencia. Para algunos consumidores, estas cajas se convierte en una forma de entretenimiento, desahogo emocional e incluso conexión personal. Vanessa, una joven de 22 años, explicó que lo que más la atrae de esta dinámica es la emoción que genera cada compra. “Me encantan las blind box más que nada por la emoción de que me toque lo que yo quiero”, relató la coleccionista. Además, aseguró que esta práctica también representa una manera de distraerse de las presiones diarias: “Creo que es mi manera de desestresarme”.

La psicología de la sorpresa

La psicóloga Leidy Martínez explicó que el atractivo de las blind box está relacionado con varios factores emocionales y conductuales. “Las blind box generan atracción porque combinan varios factores psicológicos: la curiosidad, la incertidumbre y la recompensa emocional. El cerebro humano tiende naturalmente a sentirse atraído por lo desconocido, especialmente cuando existe la posibilidad de obtener algo deseado o “especial”, señaló. Según Martínez, el cerebro humano suele sentirse atraído por lo desconocido, especialmente cuando existe la posibilidad de obtener algo considerado valioso o exclusivo. “La sorpresa resulta estimulante porque activa circuitos cerebrales relacionados con la recompensa y la dopamina. Cuando una persona anticipa la posibilidad de obtener algo que desea, el cerebro genera una sensación momentánea de placer, emoción y expectativa”, explicó. La especialista también indicó que las emociones pueden cambiar rápidamente durante la experiencia de abrir una caja sorpresa. “Cuando una persona abre una blind box pueden aparecer distintas emociones al mismo tiempo o ir cambiando rápidamente, casi como una montaña rusa emocional, dependiendo de lo que vaya obteniendo dentro de la caja”, detalló. Esa variabilidad emocional, según explicó, hace que la experiencia resulte altamente estimulante y que muchas personas quieran repetirla.

El impulso de las redes sociales

Parte del auge de estas figuras ha estado impulsado por redes sociales como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios comparten videos mostrando sus colecciones o grabando el momento exacto del unboxing. Para Gacha Box Panamá, las plataformas digitales han sido fundamentales para crear comunidad alrededor de este tipo de productos. “La realidad es que casi todo producto que es dirigido a jóvenes y adultos necesitan de redes sociales para generar comunidad y emoción, los blind boxes no son una excepción ”, comentaron. Incluso mencionaron que uno de los momentos que disparó la popularidad de los Labubu ocurrió cuando Lisa, integrante de BLACKPINK, expresó públicamente su gusto por estas figuras. La psicóloga Martínez añadió que observar constantemente a otras personas viviendo experiencias positivas con las cajas sorpresa también influye en el deseo de compra. “Muchas conductas de consumo se aprenden observando a otros y viendo las emociones positivas asociadas a la experiencia”, explicó. Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos que rodean esta tendencia, la especialista advierte que este tipo de dinámica también puede tener efectos negativos en los consumidores. “Sí, puede fomentar compras repetitivas e impulsivas porque funciona bajo un sistema de recompensa variable en nuestro cerebro. Es decir, la persona no sabe cuándo obtendrá el objeto que desea, y precisamente esa incertidumbre mantiene la conducta activa” dice. Sobre la manera en que manejan las expectativas de los clientes, Gacha Box Panamá señaló que “siempre habrá momentos incómodos cuando les sale algo que no quieren aun cuando ya todos sabemos que son aleatorios”. Aún así, aseguran que buscan brindar una experiencia positiva: “Nosotros deseamos siempre que a todos le toque los que quieren pero si no, ofrecemos los intercambios y tratamos de dar la mejor experiencia aun cuando no sale como esperamos”.

Más que figuras

En medio de estanterías llenas de personajes coloridos y empaques cuidadosamente diseñados, las blind box han encontrado un espacio entre quienes disfrutan coleccionar, compartir y vivir la emoción de lo inesperado. Incluso el intercambio entre clientes o amigos cuando una figura sale repetida o no era la deseada sucede. “Nosotros tenemos una filosofía “Collectors first, Store second”, explicaron. “No solo vendemos, también coleccionamos (...) tratamos a nuestros clientes como personas que al igual que nosotros, coleccionan y ofrecemos lo que esperaríamos de una tienda de colección(...) hay mucha micro cultura en los blind boxes que solo entenderás si estás en la misma sintonía y siento que Gachabox si lo está, y eso nos hace diferentes” finalizaron. Quizá ahí está parte del encanto de las blind box: en una época donde casi todo se puede elegir con exactitud desde una pantalla, todavía existe algo de emoción en no saber qué aparecerá al abrir una simple caja. Más que una compra rápida, se ha ido formando una pequeña comunidad donde las personas comparten intereses similares.