Marinos panameños ganan terreno internacional, pese al conflicto de Medio Oriente

El presidente del Colegio Nacional de Gente de Mar, Roberto Pineda Piedra, aseguró que la presencia de marinos panameños en buques internacionales ha crecido de manera sostenida en los últimos años, gracias al esfuerzo de las universidades y centros de formación superior que han impulsado carreras vinculadas a la marina mercante, la navegación, la maquinaria naval y la electrotecnia.

Nichos

Según explicó, este avance ha permitido que oficiales y personal subalterno panameño se inserten en nichos de mercado altamente competitivos, como la industria de los cruceros y los buques especializados en el transporte de gas licuado de petróleo y gas natural licuado. “Ese pequeño número de panameños que lo está haciendo, lo está haciendo realmente bien porque ha abierto puertas en industrias que hace 20 años no encontrábamos marinos panameños”, afirmó Pineda, destacando que incluso prestigiosas navieras japonesas han comenzado a embarcar cadetes formados en Panamá, lo que refleja la rigurosidad y calidad de la preparación académica nacional.

Impacto

El presidente del colegio recordó que Panamá es un país con una población reducida, de aproximadamente 4.5 millones de habitantes, y que menos del 1% estudia carreras de ingeniería náutica. Aun así, recalcó, el impacto de ese grupo de profesionales ha sido notable, pues han logrado posicionarse en mercados internacionales que antes resultaban inaccesibles. “La evolución de la academia y la instrucción en estas profesiones ha permitido que los marinos panameños dejen en alto el nombre del país y se conviertan en embajadores de la capacidad técnica y profesional de la nación en mares de todo el mundo”, destacó Pineda.

Medio Oriente

El dirigente gremial también se refirió a la situación de seguridad en Medio Oriente, donde persisten tensiones en rutas marítimas estratégicas como el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Aunque reconoció que no existe información puntual sobre tripulaciones panameñas que se encuentren en riesgo directo, admitió que es muy probable que algunos marinos panameños estén laborando en esa región, dado que Panamá mantiene el registro de naves más grande del mundo y muchas de ellas operan en áreas de alto riesgo. “No hemos sabido de que se encuentren en riesgo de que su vida se encuentre en peligro, pero sabemos que en términos generales el área es un área de alto riesgo”, puntualizó Pineda, al tiempo que subrayó la importancia de mantener la vigilancia y las recomendaciones de seguridad para quienes trabajan en esas rutas. La presencia de marinos panameños en empresas de Arabia Saudita y Estados Unidos también refuerza la posibilidad de que algunos se encuentren en operaciones dentro del Golfo Pérsico. Sin embargo, Pineda insistió en que hasta el momento no se han reportado incidentes que comprometan la integridad de las tripulaciones nacionales. Para ello, indicó que el colegio mantiene comunicación con autoridades y colegas internacionales paramonitorear cualquier situación que pudiera afectar a los trabajadores panameños en esas zonas.