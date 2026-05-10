Marinos panameños ganan terreno internacional, pese al conflicto de Medio Oriente

El dirigente gremial también se refirió a la situación de seguridad en Medio Oriente, donde persisten tensiones en rutas marítimas estratégicas como el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Aunque reconoció que no existe información puntual sobre tripulaciones panameñas que se encuentren en riesgo directo, admitió que es muy probable que algunos marinos panameños estén laborando en esa región, dado que Panamá mantiene el registro de naves más grande del mundo y muchas de ellas operan en áreas de alto riesgo. 'No hemos sabido de que se encuentren en riesgo de que su vida se encuentre en peligro, pero sabemos que en términos generales el área es un área de alto riesgo', puntualizó Pineda, al tiempo que subrayó la importancia de mantener la vigilancia y las recomendaciones de seguridad para quienes trabajan en esas rutas.La presencia de marinos panameños en empresas de Arabia Saudita y Estados Unidos también refuerza la posibilidad de que algunos se encuentren en operaciones dentro del Golfo Pérsico. Sin embargo, Pineda insistió en que hasta el momento no se han reportado incidentes que comprometan la integridad de las tripulaciones nacionales. Para ello, indicó que el colegio mantiene comunicación con autoridades y colegas internacionales paramonitorear cualquier situación que pudiera afectar a los trabajadores panameños en esas zonas.