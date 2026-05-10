El Canal de Panamá ante una oportunidad estratégica en el comercio energético global

El Canal de Panamá vuelve a posicionarse como un activo relevante dentro del sistema logístico internacional en un momento marcado por tensiones geopolíticas y ajustes en los flujos de comercio energético. La situación en el Estrecho de Ormuz ha generado incertidumbre en los mercados y ha obligado a replantear rutas marítimas, lo que abre una ventana de oportunidad para infraestructuras consolidadas como la vía interoceánica panameña.

La relevancia de esta coyuntura no radica en una sustitución de rutas globales, sino en la capacidad del Canal de absorber parte de los ajustes operativos que realizan las navieras ante escenarios de mayor riesgo. En este contexto, el Canal se beneficia de su posición geográfica y de su confiabilidad operativa, atributos que adquieren mayor valor cuando el comercio internacional enfrenta disrupciones parciales.

Durante el año fiscal 2025, el Canal de Panamá registró un desempeño sólido. Los ingresos por peajes alcanzaron 5,705 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual significativo. Este resultado estuvo acompañado por 13,404 tránsitos de buques, lo que evidencia una recuperación operativa tras las restricciones impuestas por la sequía de años anteriores. La institución ha destacado que estos resultados son producto tanto de la demanda del mercado como de la eficiencia en la gestión de la vía.

El inicio del año fiscal 2026 confirma la continuidad de esta tendencia. La Autoridad del Canal ha reportado incrementos moderados en el número de tránsitos y en el volumen de carga movilizada, lo que sugiere una demanda estable en un entorno internacional complejo. Este crecimiento no responde a un evento aislado, sino a una combinación de factores que incluyen ajustes en rutas comerciales y la necesidad de mantener cadenas de suministro eficientes.

En el contexto actual, caracterizado por tensiones en el Golfo Pérsico, algunas rutas tradicionales de transporte energético enfrentan mayores costos y riesgos. Esto no implica un desplazamiento masivo hacia el Canal de Panamá, pero sí genera oportunidades puntuales en segmentos específicos del mercado marítimo. El Canal puede captar parte de ese tráfico adicional, particularmente en el transporte de productos refinados y gas licuado de petróleo, siempre dentro de los límites de su capacidad operativa.

La propia Autoridad del Canal ha sido clara en señalar que la vía interoceánica opera bajo parámetros definidos por sus características físicas. Los buques de mayor tamaño utilizados en el transporte de crudo no pueden transitar por el Canal, lo que delimita su participación en el comercio energético global. Sin embargo, dentro de esos límites, la infraestructura ofrece ventajas competitivas en términos de tiempo y eficiencia para determinadas rutas.

Uno de los indicadores que refleja esta oportunidad es el comportamiento del sistema de reservas y asignación de cupos. En períodos de mayor presión sobre las cadenas logísticas, las navieras muestran disposición a asegurar su tránsito con mayor anticipación, lo que contribuye a la estabilidad de los ingresos del Canal. Este fenómeno no necesariamente implica congestión, sino una valoración más alta del acceso a una ruta confiable.

Desde una perspectiva económica, el impacto de esta coyuntura se extiende más allá de la operación directa del Canal. La actividad logística asociada al tránsito marítimo genera efectos en sectores complementarios como el abastecimiento de combustible, los servicios portuarios y el transporte auxiliar. Cada tránsito adicional tiene un efecto multiplicador sobre la economía nacional, lo que refuerza la importancia estratégica de la vía.

En el plano fiscal, los aportes del Canal continúan siendo fundamentales. Las transferencias al Tesoro Nacional han alcanzado niveles históricos en los últimos años, contribuyendo al financiamiento del gasto público en un contexto internacional desafiante. Este flujo de ingresos adquiere mayor relevancia en un entorno de tasas de interés elevadas y presiones sobre las finanzas públicas.

A pesar de estas oportunidades, es importante mantener una visión equilibrada. El Canal no reemplaza corredores estratégicos como el Estrecho de Ormuz, ni puede absorber volúmenes comparables de comercio energético. Su papel es complementario dentro del sistema global. La oportunidad actual se basa en la capacidad de adaptarse a cambios en las rutas, no en una transformación estructural del comercio internacional.

Otro elemento clave es la sostenibilidad operativa. La experiencia reciente con la sequía evidenció la dependencia del Canal respecto a los recursos hídricos. La Autoridad ha señalado la importancia de avanzar en proyectos que garanticen la disponibilidad de agua a largo plazo, lo que resulta esencial para mantener la confiabilidad de la vía en escenarios de variabilidad climática.

La oportunidad que enfrenta el Canal en el contexto actual también tiene una dimensión estratégica. La visibilidad internacional de la ruta aumenta cuando el comercio global experimenta tensiones. Esto permite consolidar relaciones comerciales con navieras y fortalecer la posición de Panamá como centro logístico regional. La clave está en transformar incrementos coyunturales en vínculos de mayor permanencia.

Desde el punto de vista institucional, el Canal ha demostrado capacidad para responder a condiciones cambiantes del mercado. La combinación de planificación operativa, políticas tarifarias y gestión de la demanda ha permitido mantener un equilibrio entre eficiencia y rentabilidad. Este enfoque es consistente con una visión de largo plazo orientada a preservar la competitividad de la ruta.

En síntesis, el contexto internacional actual ofrece una oportunidad real para el Canal de Panamá, pero dentro de un marco de limitaciones claras. La vía interoceánica no sustituye los grandes corredores energéticos, pero sí se beneficia de ajustes en el comercio global que valoran la seguridad, la eficiencia y la previsibilidad. La magnitud de esta oportunidad es significativa para la economía panameña, aunque acotada en el escenario internacional.

El reto consiste en consolidar esta posición sin depender exclusivamente de factores externos. La sostenibilidad hídrica, la inversión en infraestructura y la capacidad de adaptación seguirán siendo determinantes para el desempeño futuro del Canal. En un entorno global incierto, la estabilidad operativa se convierte en el principal activo de Panamá.

La autora es economista.