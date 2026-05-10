Los ocupantes del crucero afectados por hantavirus vuelan a sus países

Un francés repatriado este domingo tras ser evacuado del crucero afectado por un brote de hantavirus presenta “síntomas”, informó el primer ministro Sébastien Lecornu mientras las autoridades españolas coordinan el desembarco de los cerca de 150 ocupantes del navío en Tenerife, en las Canarias.

Los pasajeros, vestidos con trajes protectores azules, iban descendiendo en el puerto de Granadilla en pequeños grupos del crucero Hondius, que zarpó el 1 de abril de Argentina antes de sufrir el brote que mató a tres de sus pasajeros.

Desde el buque fueron llevados hasta el pequeño puerto en lanchas, según observó una periodista de AFP.

Para las 15H30 GMT, habían salido los aviones con los españoles, los franceses y los canadienses, y un aparato holandés que transportaba a personas de diversas nacionalidades, entre ellas un argentino y un guatemalteco.

Tras la llegada a Francia de cinco ciudadanos repatriados, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció que uno de ellos presentó “síntomas en el avión”.

“Estos cinco pasajeros fueron colocados inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso”, indicó Lecornu que anunció además que el gobierno emitirá un decreto para implementar estas medidas.

Pese a la alarma mundial que creó el brote, Carlo Ferello, un ingeniero jubilado argentino, relató al canal local TN, que el ambiente en el crucero no era “preocupante” porque después de los casos iniciales “no se descubrió más”.

“Yo estaba solo, así que siempre comía, desayunaba, almorzaba, cenaba solo, no tenía mucho contacto (...) Se siguió una vida, digamos, normal”, continuó Ferello, que hará la cuarentena en Países Bajos.

La directora de Protección Civil española, Virginia Barcones, declaró a RTVE que, si todo sigue “conforme a lo previsto”, el barco va a zarpar rumbo a Países Bajos a las 19H00 horas” (18H00 GMT) del lunes.

Los primeros en salir del crucero fueron los catorce españoles, hacia las 08H30 GMT, que fueron trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur, a 10 minutos, donde un periodista de la AFP vio cómo llegaban en autobuses rojos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con la parte del conductor separada de los pasajeros por una especie de pantalla profiláctica.

Al llegar al aeropuerto, los españoles se cambiaron los trajes de protección y fueron desinfectados, antes de despegar en el avión con el que aterrizaron cerca de Madrid a las 10H55 GMT hacia Madrid, desde donde partieron a un hospital militar para hacer cuarentena.

La misma operación tendrá lugar con los demás pasajeros y miembros de la tripulación de otras nacionalidades este domingo hasta el atardecer.

El último vuelo, hacia Australia, saldrá el lunes, dijo la ministra de Sanidad española, Mónica García, que se encuentra junto a otros ministros y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinando y supervisando el operativo.