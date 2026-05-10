Los ocupantes del crucero afectados por hantavirus vuelan a sus países

La operación 'está yendo muy bien. Agradecemos también la coordinación por parte de España, y la UE también está aquí', señaló Ghebreyesus.En el pequeño puerto, sin actividad comercial, de la isla del archipiélago atlántico de Canarias podía verse el despliegue del dispositivo, con carpas de la Guardia Civil y los autobuses rojos de la UME para los traslados al aeropuerto de los pasajeros del Hondius, que zarpó el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.El Gobierno español ha insistido en que el operativo cuenta con 'todas las garantías de salud pública'.También fue enfático el director de la OMS: 'Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo'.El último balance de la OMS, antes del reporte del caso sospechoso en Francia, registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y una alemana fallecida por este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.El barco se encuentra fondeado, sin atracar, en el puerto de la Granadilla para no tocar tierra, por petición expresa de las autoridades regionales canarias, que han dejado clara su oposición al operativo.'Con mi autorización y connivencia no voy a poner en peligro a la población', aseguró el presidente canario, Fernando Clavijo.'El mundo nos observa de nuevo. Y de nueva España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia', dijo por su parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de su Partido Socialista en Andalucía.