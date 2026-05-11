Ataque armado en El Crisol deja un fallecido y una persona en estado crítico

Una persona murió y otra resultó herida tras un ataque armado registrado en la mañana de este lunes 11 de mayo en la vía Domingo Díaz, a la altura del sector conocido como Los Caciques, en El Crisol.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra un vehículo que transitaba por el área, provocando que uno de los ocupantes falleciera en el lugar, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:55 de la mañana, generando una fuerte movilización policial y congestionamiento vehicular en la zona y calles alternas.

Unidades de la Policía Nacional acordonaron el área para preservar la escena, mientras funcionarios del Ministerio Público iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer este nuevo hecho de violencia.