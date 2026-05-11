Ataque armado en El Crisol deja un fallecido y una persona en estado crítico

<b>Una persona murió y otra resultó herida tras un ataque armado registrado</b> en la mañana de este lunes 11 de mayo en la vía Domingo Díaz, a la altura del sector conocido como Los Caciques, en <b>El Crisol</b>.De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra <b>un vehículo que transitaba por el área, provocando que uno de los ocupantes falleciera en el lugar</b>, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica.El hecho ocurrió alrededor de las <b>3:55 de la mañana</b>, generando una fuerte movilización policial y congestionamiento vehicular en la zona y calles alternas.Unidades de la <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b> acordonaron el área para preservar la escena, mientras funcionarios del Ministerio Público iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer este nuevo hecho de violencia.