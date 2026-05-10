Irán confirma que acudirá al Mundial si se respetan sus condiciones

La selección iraní participará en el Mundial 2026 si la FIFA y los organizadores admiten una serie de condiciones que afectan a la entrega de visados a su delegación, la seguridad y el respeto al himno y la bandera del país.

“Sin duda participaremos en el Mundial de 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones”, señaló el sábado la federación iraní en su página web oficial. “Participaremos en el Mundial, pero sin renunciar a nuestras creencias, cultura y convicciones”, agrega.

El presidente de la federación iraní de fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, explicó en la televisión estatal que ponen 10 condiciones para que su selección participe en el Mundial que comienza dentro de un mes, el 11 de junio en Ciudad de México.

La FFIRI pide que se concedan visados a jugadores y al cuerpo técnico sin trabas, tras lo sucedido en Canadá, cuando la delegación iraní que iba a acudir al congreso de la FIFA regresó a su país, por sentirse ofendidos por el personal de inmigración, que negaba la entrada a un dirigente federativo por supuestas conexiones con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Taj señaló que deben recibir visados “sin problemas” todos los jugadores y el personal técnico, aunque hayan prestado el servicio militar obligatorio en la IRGC, como es el caso de los internacionales Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi.

También piden medidas de seguridad reforzadas en aeropuertos, hoteles y en las rutas hacia los estadios, así como prioridad en la movilidad de la delegación iraní en cada ciudad sede.

Otra de las cuestiones que aborda es el respeto al personal de la selección durante su estancia y garantías para el uso y la presencia de la bandera de Irán y la interpretación de su himno nacional en el transcurso del Mundial.

La FFIRI, asimismo, solicita a la FIFA que no se permitan en las conferencias de prensa preguntas relacionadas con el conflicto bélico.

La selección iraní jugará sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Debutará contra Nueva Zelanda, el 15 de junio en Los Ángeles, jugará su segundo partido en la misma sede contra Bélgica, el 21 de junio, y disputará el 26 contra Egipto, en Seattle, el tercer encuentro de la ronda inicial.

En todo ese tiempo, tiene previsto establecer su cuartel general en Tucson (Arizona).

En días anteriores, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFI), Mehdi Taj, declaró que “debemos recibir de la FIFA las garantías necesarias para participar en esta competición, para que no se repitan incidentes similares a experiencias pasadas”, declaró Taj a periodistas a última hora del martes, según informó la agencia IRNA.

El dirigente del fútbol iraní señaló que la presencia de su país en la Copa del Mundo depende de una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que podría tener lugar en Zúrich (Suiza) en las próximas semanas, y reclamó que el país anfitrión garantice “respeto absoluto” hacia la delegación iraní.

“No tendremos problema para asistir si no se produce ningún tipo de insulto, especialmente hacia las instituciones oficiales y militares del país”, sostuvo Taj en una aparente referencia a la Guardia Revolucionaria iraní, considerada organización terrorista por Estados Unidos.

El presidente de la FFI dijo que, en caso de insultos, “se dará una respuesta proporcional” y “existe la posibilidad de que la selección regrese al país”.

Taj, exmiembro de la Guardia Revolucionaria, recordó además lo ocurrido en Canadá, país al que viajó a finales de abril para participar en el 76º Congreso de la FIFA, pero del que decidió volver a Irán tras sufrir “insultos” en Inmigración canadiense en Toronto.

Medios canadienses, sin embargo, habían reportado que Taj fue deportado por su antecedente como miembro del cuerpo militar de élite, designado como organización terrorista por Canadá en 2024.

La participación de Irán en el Mundial se mantiene en el calendario previsto, según la FIFA, aunque el acceso de delegaciones y personal vinculado al equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones: EE.UU., Canadá y México.

En el citado Congreso, Infantino confirmó que “Irán va a jugar en los Estados Unidos de América” por un motivo “sencillo”: “Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos”.

Irán y Estados Unidos se encuentran en guerra, después de que Washington iniciara el conflicto contra la República Islámica el 28 de febrero, ahora paralizado por una tregua.

Recientemente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que no habrá problema para autorizar la entrada de los jugadores de la selección iraní, que jugarán sus partidos de la fase de grupos en Santa Clara (California) y Seattle, pero que no se permitirá el acceso al país de personal técnico de la federación de ese país que, según Washington, tiene lazos con la Guardia Revolucionaria.

Irán alcanzó el Mundial tras liderar el Grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y está encuadrada en el Grupo G con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.