‘No es la ley perfecta, pero si es necesaria’: Chapman sobre el proyecto de Sustancia Económica

“No es la ley perfecta o la que yo quisiera en su totalidad, pero en democracia se trata de construir acuerdos. Esto es el arte de lo posible y necesaria”, así definió el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, el proyecto de ley sobre Sustancias Económica, tras cel proceso requerido de meses para las consultas con distintos sectores. Las declaraciones de Chapman, durante un foro de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem), llegan en un momento clave: este lunes 11 de mayo la Asamblea Nacional (AN) iniciará su discusión en la Comisión de Economía y Finanzas para construir el consenso político necesario. Explicó que esta iniciativa no debe interpretarse únicamente como un requisito tributario, sino como una oportunidad para ordenar y acelerar reformas que el país necesita en materia de inversión, empleo y transferencia de conocimiento. “Esto no es un tema de gobierno ni de empresas, se trata de la gente. Es importante para preservar buenos trabajos y generar nuevos”, afirmó durante su intervención. El ministro recordó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en enero de 2026 la presentación de la ley como una prioridad nacional, con el objetivo de sacar a Panamá de las listas internacionales que afectan la atracción de inversión extranjera.

Confianza

También subrayó que la sustancia económica es clave para generar confianza en los inversionistas y reducir la incertidumbre, uno de los factores más amenazantes para el desarrollo económico. “El mundo ha cambiado y Panamá debe adaptarse. Si tratamos de satisfacer los deseos de todo el mundo, no salimos de la lista y terminamos con un monstruo de siete cabezas”, advirtió Chapman, al tiempo que insistió en que el objetivo central es preservar la territorialidad, un aspecto que consideró no negociable.

Multinacionales

El ministro agregó que, aunque el proyecto pueda generar ciertas preocupaciones en algunas multinacionales, en realidad responde a una demanda de muchas de ellas, especialmente las europeas. “Lo que busca esta ley es disminuir los costos de hacer negocios en Panamá, lo que llamamos fricción financiera. Cada vez que una empresa realiza una transacción en su país de origen al importar un producto o hacer una remesa, enfrenta costos adicionales y diligencias tortuosas que incrementan los tiempos y elevan los costos. Eso hace más difícil justificar inversiones en el país. Así que yo siento que es lo contrario: esta ley facilita la inversión”, explicó. En el mismo debate, Tony Roldán, presidente de Casem, coincidió en la relevancia de la iniciativa y recalcó que la ley de sustancia económica es un paso necesario para que Panamá logre salir de las listas internacionales que afectan su reputación. “Hoy hay inversiones que están frenadas, burocracia y costos adicionales que enfrentan los inversionistas porque la reputación de estar en un país incluido en una lista genera ese tipo de impacto. Esperamos que una vez Panamá salga de la lista se den mayores inversiones, porque las conversaciones son acerca de transparencia y no de incrementar recaudaciones”, afirmó. Roldán explicó que el objetivo fundamental de la ley es garantizar que las empresas multinacionales que se establezcan en Panamá tengan presencia real y rindan cuentas, evitando que se queden únicamente en el papel. “Esta ley de sustancia genera que las empresas con renta pasiva en el exterior al menos tengan operaciones en el país, lo que implica traer empleos, ocupar espacios para sus operaciones y utilizar los servicios de proveedores panameños. Esto puede generar riqueza, pero la intención fundamental es transparencia para que el país genere confianza”, añadió. Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), por su parte, señaló que el gremio está trabajando de manera activa con el MEF y con la AN para perfeccionar la iniciativa. “Estamos llevando al MEF y a la AN varias recomendaciones para poder perfeccionar un poco mejor la iniciativa. Son algunas recomendaciones que tienen que ver con el tema conceptual y definiciones. Sin embargo, estamos de acuerdo con que el país necesita salir de estas listas porque eso tiene un impacto directo en las empresas, como, por ejemplo, que la Unión Europea no pueda realizar inversiones en el país”, indicó. Jurado enfatizó que el SIP respalda la urgencia de aprobar la ley, ya que las inversiones son necesarias en el corto plazo. “Nosotros estamos de acuerdo con que es algo necesario para el país y es algo que tenemos que atender lo más pronto posible, porque definitivamente el país necesita esas inversiones ahora y no dentro de 5 o 10 años”, agregó.

Reacción legislativa

El diputado Eduardo Gaitán, quien es el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, expresó su respaldo a la iniciativa de Sustancia Económica luego que se conociera que la plataforma estadounidense Polymarket, que es una empresas offshore en Panamá, operan sin generar beneficios reales para el país. Advirtió que este tipo de compañías, aunque registradas legalmente en territorio panameño, existen únicamente “en papel” y no cuentan con operaciones tangibles. Gaitán explicó que, según la información disponible, Polymarket no mantiene oficinas, empleados ni actividad económica visible en Panamá. “Son empresas que están registradas aquí, pero no generan empleos, no pagan alquileres ni tienen gastos en el país”, sostuvo. El diputado Luis Duke, sin embargo, señaló que aún no existe una postura colectiva sobre el proyecto de ley, por lo que —indicó— esperarán el avance del debate en la Comisión de Economía para reunirse, analizar la propuesta y fijar una posición. Manifestó, además, que todo proyecto de ley que se presente debe tener un claro fin que se traduzca en beneficios para los panameños. “Considero que la ley es necesaria, pero no tengo claro qué beneficios traerá a corto, mediano y largo plazo para el panameño. Tampoco quién garantiza que, con su aprobación, Panamá saldrá de la lista negra de la UE”, sentenció el diputado. “En la exposición de motivos se habla de conservar empleos y fomentar nuevas oportunidades de trabajo. ¿Cuántas plazas laborales se verán afectadas si no se aprueba esta ley? ¿Cuántas plazas laborales nuevas se crearán y en qué tipo de industrias o inversiones estamos hablando? Hay algunas preguntas que, de mi parte, necesito que se me respondan para tomar una decisión en firme”, cuestionó.

Felipe Chapman Ministro del MEF El mundo ha cambiado y Panamá debe adaptarse. Si tratamos de satisfacer los deseos de todo el mundo, no salimos de la lista y terminamos con un monstruo de siete cabezas”,