‘No es la ley perfecta, pero si es necesaria’: Chapman sobre el proyecto de Sustancia Económica

El diputado Eduardo Gaitán, quien es el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, expresó su respaldo a la iniciativa de Sustancia Económica luego que se conociera que la plataforma estadounidense Polymarket, que es una empresas offshore en Panamá, operan sin generar beneficios reales para el país.Advirtió que este tipo de compañías, aunque registradas legalmente en territorio panameño, existen únicamente 'en papel' y no cuentan con operaciones tangibles.Gaitán explicó que, según la información disponible, Polymarket no mantiene oficinas, empleados ni actividad económica visible en Panamá. 'Son empresas que están registradas aquí, pero no generan empleos, no pagan alquileres ni tienen gastos en el país', sostuvo.El diputado Luis Duke, sin embargo, señaló que aún no existe una postura colectiva sobre el proyecto de ley, por lo que —indicó— esperarán el avance del debate en la Comisión de Economía para reunirse, analizar la propuesta y fijar una posición.Manifestó, además, que todo proyecto de ley que se presente debe tener un claro fin que se traduzca en beneficios para los panameños.'Considero que la ley es necesaria, pero no tengo claro qué beneficios traerá a corto, mediano y largo plazo para el panameño. Tampoco quién garantiza que, con su aprobación, Panamá saldrá de la lista negra de la UE', sentenció el diputado.'En la exposición de motivos se habla de conservar empleos y fomentar nuevas oportunidades de trabajo. ¿Cuántas plazas laborales se verán afectadas si no se aprueba esta ley? ¿Cuántas plazas laborales nuevas se crearán y en qué tipo de industrias o inversiones estamos hablando? Hay algunas preguntas que, de mi parte, necesito que se me respondan para tomar una decisión en firme', cuestionó.