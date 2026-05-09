Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este sábado 9 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo cargada de acontecimientos relevantes este sábado 9 de mayo, tanto en el ámbito nacional como internacional.

-El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, manifestó su respaldo a las declaraciones del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, en medio de la controversia relacionada con el proceso comercial entre Panamá y Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio.

-La Fiscalía Antidrogas informó que más de 1,435 personas han sido procesadas durante 2026 por delitos relacionados con drogas, reflejando la intensidad de las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país.

-La administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen reiteró que mantiene una coordinación permanente con el Ministerio de Salud tras la confirmación de dos casos importados de sarampión en Panamá.

-Las autoridades sanitarias activaron de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica y control con el objetivo de evitar nuevos contagios en el territorio nacional.

-Las autoridades españolas confirmaron que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que mantiene en alerta a la comunidad internacional, llegará a las Islas Canarias entre las 4:00 a.m. y las 6:00 a.m. hora local, como parte de un operativo sanitario calificado de inédito por la ministra de Sanidad de España, Mónica García.