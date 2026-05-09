España prepara operativo ‘inédito’ por llegada del crucero MV Hondius afectado por Hantavirus

Las autoridades españolas confirmaron este sábado 9 de mayo que el crucero MV Hondius —afectado por un brote de Hantavirus que mantiene en vilo a la comunidad internacional— llegará a las Islas Canarias entre las 4:00 a.m. y las 6:00 a.m. (hora local), en el marco de un operativo “inédito”, según afirmó la ministra de Sanidad de España, Mónica García.

La embarcación continúa su ruta hacia el puerto de Granadilla, en las Islas Canarias, con todos sus pasajeros asintomáticos.

“Veintitrés países están implicados en la evacuación de las personas del barco y estamos en coordinación con las autoridades sanitarias internacionales para hacerlo con las mayores garantías de seguridad para la población y la salud pública”, afirmó a su llegada a Tenerife durante la noche de este sábado, según informó el diario El País.

La delegación, encabezada por García, está integrada por el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Este último sostuvo previamente un encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa.

Según precisó el ministro del Interior español, la embarcación permanecerá en aguas españolas el tiempo “mínimo”, “imprescindible” y “necesario” para permitir el desembarco de los viajeros y tripulantes que deban ser trasladados en avión a sus respectivos países. Los primeros en desembarcar serán los pasajeros españoles, quienes deberán cumplir un periodo de confinamiento obligatorio de siete días, prorrogable, y cuyo incumplimiento podría derivar en sanciones graves.

“Sé que están preocupados, pero esto no es otro covid-19”, escribió en X el director de la OMS. Por su parte, el presidente del Gobierno español defendió la decisión de permitir que el barco ingrese a aguas españolas para desembarcar a los pasajeros del MV Hondius, al considerar que “ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional”.