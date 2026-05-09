España prepara operativo ‘inédito’ por llegada del crucero MV Hondius afectado por Hantavirus

Las autoridades españolas confirmaron este sábado 9 de mayo que el crucero <b>MV Hondius</b> —afectado por un brote de <b><a href="/tag/-/meta/hantavirus">Hantavirus</a></b> que mantiene en vilo a la comunidad internacional— llegará a las <b>Islas Canarias</b> entre las 4:00 a.m. y las 6:00 a.m. (hora local), en el marco de un operativo 'inédito', según afirmó la ministra de Sanidad de <a href="/tag/-/meta/espana">España</a>, <b>Mónica García</b>.La embarcación continúa su ruta hacia el puerto de Granadilla, en las Islas Canarias, con todos sus pasajeros asintomáticos.'Veintitrés países están implicados en la evacuación de las personas del barco y estamos en coordinación con las autoridades sanitarias internacionales para hacerlo con las mayores garantías de seguridad para la población y la salud pública', afirmó a su llegada a <b>Tenerife</b> durante la noche de este sábado, según informó el diario <b>El País.</b>La delegación, encabezada por García, está integrada por el ministro del Interior de España, <b>Fernando Grande-Marlaska</b>; el ministro de Política Territorial, <b>Ángel Víctor Torres</b>; y el director general de la <b><a href="/tag/-/meta/oms-organizacion-mundial-de-la-salud">Organización Mundial de la Salud</a></b>, <b>Tedros Adhanom Ghebreyesus</b>. Este último sostuvo previamente un encuentro con el presidente del Gobierno español, <b><a href="/tag/-/meta/pedro-sanchez">Pedro Sánchez</a></b>, en el <b>Palacio de La Moncloa</b>.Según precisó el ministro del Interior español, la embarcación permanecerá en aguas españolas el tiempo 'mínimo', 'imprescindible' y 'necesario' para permitir el desembarco de los viajeros y tripulantes que deban ser trasladados en avión a sus respectivos países. Los primeros en desembarcar serán los pasajeros españoles, quienes deberán cumplir un periodo de <b>confinamiento obligatorio de siete días</b>, prorrogable, y cuyo incumplimiento podría derivar en sanciones graves.'Sé que están preocupados, pero esto no es otro covid-19', escribió en X el director de la OMS. Por su parte, el presidente del Gobierno español defendió la decisión de permitir que el barco ingrese a aguas españolas para desembarcar a los pasajeros del <b>MV Hondius</b>, al considerar que 'ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional'.