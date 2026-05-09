Agroferias del IMA este 12 de mayo: conozca los puntos de venta

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este martes 12 mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias del martes 12 de mayo

Para el martes 12 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa Comunal de El Valle de Antón.

-Panamá Este: Parque de Cañita en el distrito de Chepo y en la Cancha La Primavera diagonal al Colegio Easy to Learn en el corregimiento de Tocumen.

-Comarca Ngäbe Buglé: Casa Comunal de El Peñón en el distrito de Ñürüm.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de El Cacao en los terrenos de la Feria de la Naranja en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Cancha comunal de Paja de Sombrero en el distrito de Gualaca.

-Colón: Predios de la junta Comunal de Pilón en el distrito de Colón.

-Herrera: Cancha de Las Pipas corregimiento de Los Cerros de Paja de Los Pozos.

-Veraguas: Cuadro deportivo de San Pedro de El Espino distrito de Santiago y la Casa Comunal de Monjarás en el distrito de Calobre.

-Darién: Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda en Metetí distrito de Pinogana.