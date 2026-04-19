Agroferias del IMA | Puntos de venta del lunes 20 y martes 21 de abril

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos donde se realizarán agroferias este lunes 20 y martes 21 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario completo de agroferias de la próxima semana

Para el lunes 20 y martes 21 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 20 DE ABRIL

-Chiriquí: Sede del IMA en San Pablo, distrito de David.

MARTES 21 DE ABRIL

-Comarca Ngäbe Buglé: Casa Comunal de Cerro Caña en el distrito de Muna.

-Panamá Oeste: Cancha de San Nicolás de Barí en Arraiján cabecera.

-Chiriquí: Rancho Comunal de Los Ángeles en el distrito de Gualaca.

-Coclé: Casa local de El Cortezo en Toza distrito de Natá.

-Panamá Este: Cancha de Unión de Azuero en el distrito de Chepo.

-Veraguas: Casa Comunal de La Huaca en el corregimiento de Santiago Este en el distrito de Santiago y Casa Comunal de Cativé en el distrito de Soná.

-Los Santos: Cancha comunal de El Cacao en el distrito de Tonosí.

-Darién: Casa comunal de la comunidad de Santa Librada en Yaviza distrito de Pinogana.

-Colón: Cancha deportiva del sector de Palenque en Santa Rosa en el distrito de Colón.

-Panamá: Complejo deportivo de Torrijos Carter en Belisario Frías en el distrito de San Miguelito.

-Herrera: Junta Comunal del Entradero del Castillo en Ocú.