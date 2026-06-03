Las 5 claves que debes saber de Panamá y el mundo | 3 de junio

Este miércoles 3 de junio, la agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo dominada por diversos acontecimientos de interés local e internacional.

-La Policía Nacional continúa la búsqueda de 62 prófugos que permanecen evadidos tras la fuga masiva en el Centro Penitenciario La Joyita. Entre ellos figuran personas condenadas por homicidio, delitos relacionados con drogas, violencia de género, robo con arma de fuego, hurto y tráfico internacional de drogas.

-El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, visitó la provincia de Veraguas dentro del programa “Embassy on the Road”, orientado a fortalecer la cooperación bilateral y el acercamiento con las comunidades.

-El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un avance del 37%, con trabajos en fundaciones, pilotes y estructuras principales.

-La selección de Panamá se enfrentará a la selección de República Dominicana por quinta vez en la historia, en un partido que servirá como despedida ante su afición antes de iniciar su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro forma parte de la preparación del conjunto panameño de cara a los compromisos clasificatorios rumbo a la máxima cita del fútbol mundial.

-La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una medida que busca limitar la capacidad de la administración del presidente Donald Trump para prolongar una eventual participación militar en el conflicto con Irán sin autorización previa del Congreso.